Voici les couleurs tendance dans l’automobile pour les années à venir

Les designers du fournisseur mondial de peintures automobiles BASF étudient chaque année les tendances à venir dans différents domaines et présentent des couleurs qui devraient selon eux inspirer les constructeurs de véhicules dans les grands marchés de la planète.

L’an dernier, la couleur qu’ils avaient retenue pour les voitures nord-américaines s’appelait Gris Lava, une teinte volcanique rappelant un peu la toute nouvelle Ford Mustang 2024 mais en plus foncé. Qu’en est-il maintenant?

« Dans la collection de cette année, les demi-tons et les couleurs qui tirent vers le rouge sont remplacés par du jaune et du vert évoquant le renouveau, explique Liz Hoffman, responsable du design des couleurs automobiles pour les Amériques chez BASF. Ils s’agencent avec des espaces de couleur terre-à-terre aussi bien que des combinations surnaturelles. Ça démontre les mentalités qui évoluent dans le design automobile. »

Photo: BASF

Tout ceci pour dire que les teintes plus douces et apaisantes sont à l’honneur, jouant avec la lumière et se voulant un complément aux matériaux plus écoresponsables qui prennent de l’ampleur à bord des nouveaux véhicules. La couleur phare selon BASF est le bleu-vert chatoyant que vous voyez ici, baptisé « Zenomenon ». Plutôt original, n’est-ce pas?

Si vous n’en raffolez pas, sachez que c’est beaucoup mieux que les principales teintes identifiées ailleurs dans le monde. Par exemple, pour la zone Asie-Pacifique, un vert pâle fluorescent appelé « Electronic Citrus » évoque supposément la croissance de même que la technologie à l’ère de la réalité augmentée. À nos yeux, ça ressemble davantage à une mauvaise guacamole.

Photo: BASF

Quant à la zone Europe/Moyen-Orient/Afrique, c’est un beige orangé brillant dit « Predictor » qui ressort. L’idée de cette couleur est de rappeler que l’élément humain demeure important dans le développement stimulé par l’intelligence artificielle.

Photo: BASF

À quel point les constructeurs automobiles vont-ils s’inspirer de ces couleurs? Ça reste à voir. Notre seul souhait est qu’ils fassent preuve de plus d’originalité. Heureusement qu’on peut compter sur des marques comme BMW, Porsche et Jeep pour nous sortir des sentiers battus de blanc, gris et noir.