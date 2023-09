Les essais routiers à l’honneur au Salon du véhicule électrique de Québec

C’est aujourd’hui que s’amorce la quatrième édition du Salon du véhicule électrique de Québec au Centre de foires d’ExpoCité. Jusqu’à dimanche, les visiteurs pourront s’informer, découvrir, comparer et même essayer les différents types de véhicules qui sont présentés sur place – non seulement 100% électriques mais aussi hybrides et hybrides rechargeables.

D’ailleurs, les essais routiers organisés par l’Association des véhicules électriques du Québec (AVEQ) sont toujours très populaires. Les deux dernières éditions du Salon ont attiré au-delà de 9 000 personnes et, en 2022, ce sont près de 1 500 essais routiers qui ont été réalisés à l’extérieur du Centre de foires, sans oublier plus de 2 500 essais de petits véhicules électriques (vélos, motos, scooters, trottinettes et autres) sur la piste aménagée à l’intérieur des murs.

Pour 2023, les visiteurs trouveront une gamme diversifiée de modèles à essayer sur un circuit urbain d’environ 5 km. En voici justement la liste :

Audi Q4 e-tron

Audi Q8 e-tron

BMW i4

Cadillac LYRIQ

Chevrolet Bolt EV

Dodge Hornet R/T

Ford F-150 Lightning

Ford Mustang Mach-E

Hyundai IONIQ 5

Hyundai IONIQ 6

Jaguar I-PACE

Jeep Grand Cherokee 4xe

Kia EV6

Kia Niro EV

Lexus RZ

Mercedes-Benz EQB

Mercedes-Benz EQE VUS

Mitsubishi Outlander PHEV

Nissan LEAF

Nissan Ariya

Polestar 2

Subaru Solterra

Tesla Model 3

Tesla Model S

Tesla Model Y

Toyota BZ4X

Volkswagen ID.4

Volvo C40 Recharge

Volvo XC40 Recharge

Ces essais routiers sont l’occasion par excellence de s’asseoir à l’intérieur et de conduire des véhicules avant de commander un exemplaire (ou même après, question de valider votre choix!). En prime, ça ne coûte rien. Les réservations se font sur place, au kiosque de l'AVEQ, suivant le principe du premier arrivé, premier servi.

Photo: Dominic Boucher

Rappelons que plus de 23 marques automobiles sont à l’honneur cette année au Salon du véhicule électrique de Québec. Parmi celles-ci, Audi, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Jeep, Ford, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche et Toyota. « Cette quatrième édition du Salon du véhicule électrique de Québec se déroule sous le signe de la diversité », confirme Louis Desmeules, président de la Corporation Mobilis, qui organise l’événement.

Chevrolet est une marque à surveiller en particulier avec ses Blazer EV et Silverado EV de même que la Corvette E-Ray, la première de l’histoire avec une motorisation hybride et un rouage intégral.

Les visiteurs ne voudront pas manquer non plus les nombreuses conférences qui figurent aussi au programme et qui traitent de différents enjeux, notamment l’achat et les subventions ainsi que les recharges.

Salon du véhicule électrique de Québec 2023

Centre de foires d'Expocité, 250-A boulevard Wilfrid-Hamel, Québec

Vendredi 15 septembre : 13 h - 21 h

Samedi 16 septembre 10 h - 18 h

Dimanche 17 septembre : 10 h - 17 h

Admission générale : 16 $ (membres CAA-Québec : 13 $) / Gratuit pour les 12 ans et moins