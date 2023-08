Audi R8 2023 : Le dernier drapeau à damiers

Monterey, Californie – Le V10 atmosphérique de 5,0 litres hurle à son régime maximal de 8 700 tours/minute, et l’Audi R8 V10 performance que je conduis est lancée sur le circuit de Laguna Seca pour ce qui sera ma dernière séance de pilotage au volant de cette sportive à moteur central dont la production cesse en 2023. Devant moi, Tom Kristensen, neuf fois vainqueur des 24 Heures du Mans, est au volant d’une Audi RS e-tron GT évoquant l’amorce d’un nouveau chapitre pour la division de performance de la marque aux quatre anneaux.

Photo: Audi AG

Durant notre courte série de tours du circuit à la tombée du jour, la R8 V10 performance de 602 chevaux se montre d’attaque, et la plongée dans le célèbre virage du Corkscrew est toujours un moment d’anthologie. Pas de doute possible, la R8 est une sacrée machine. Si elle est aussi à l’aise sur circuit que sur la route, c’est en raison de sa génétique partagée avec les R8 GT3 de compétition, 50% des pièces, incluant le moteur, étant communes entre le modèle de série et la voiture de course.

Lancée sur le marché en 2008, la R8 de première génération a posé un nouveau jalon pour le constructeur allemand en devenant la première sportive de haut calibre commercialisée par Audi. Son design singulier avec intégration du fameux Sideblade, son V8 atmosphérique de 4,2 litres monté en position centrale, son rouage intégral et sa boîte manuelle avec levier de vitesses guidé par une grille sont autant d’éléments qui lui ont permis de se démarquer. Rencontré à Laguna Seca, Frank Lamberty, designer de la R8 de première génération, évoque la genèse de ce projet qui s’est développé à la vitesse grand V.

Photo: Audi AG

Du concept à la réalité

En l’an 2000, Lamberty a créé un premier concept de design pour la R8, dont le style a été parachevé lors de l’exécution du projet F03, soit F pour Frankfurt Motor Show et 03 pour 2003, puisque la voiture concept allait être dévoilée à l’occasion du Salon de l’auto de Francfort. « Pour dessiner la R8, je me suis inspiré de la sportive Porsche 904, de la moto sport Ducati 996, et du visage d’un aigle. La mission que m’avait donnée Walter Da Silva, alors chef du design de Audi, était celle de créer non pas une sportive à moteur central italienne ou une voiture à moteur central britannique, mais plutôt une sportive résolument allemande. Je me suis donc aussi inspiré des célèbres voitures de course Auto Union des années trente ainsi que du concept Audi Avus, et c’est pourquoi la R8 présente une calandre plutôt haute dont le sommet relie les blocs optiques. En tant qu’adolescent, j’étais aussi fasciné par la Lamborghini Countach et par le fait que son moteur était l’élément central de son design, le poste de pilotage étant très avancé. Pour marquer cette séparation visuellement sur la R8, j’ai choisi de créer le Sideblade qui devenait aussi un élément fonctionnel puisqu’il permettait de canaliser le flot d’air assurant le refroidissement du moteur. »

Photo: Audi AG

Une carrière cinématographique

Présagée par ce concept appelé Le Mans Quattro, la R8 de série allait voir le jour à l’automne 2006 au Mondial de l’automobile de Paris, sa commercialisation en série débutant par la suite en tant que modèle 2008. D’abord animée exclusivement par un V8, la gamme R8 s’est enrichie avec l’arrivée des Spyder décapotables, et avec le moteur V10 atmosphérique partagé avec la Lamborghini Gallardo, à la suite de la fusion de la marque italienne avec Audi. L’allure frappante et très originale de la R8 a également attiré l’attention d’Hollywood, la bagnole allemande figurant dans les films de la trilogie Iron Man, le producteur de ces films étant lui-même propriétaire d’une R8.

Photo: Audi AG

La deuxième génération

Pour l’année modèle 2017, une R8 de seconde génération à l’aspect plus technique et plus agressif voit le jour. Exclusivement animée par le V10 atmosphérique de 5,0 litres, cette deuxième génération de la R8 évolue au fil des ans avec l’ajout de variantes de type propulsion faisant d’abord l’objet d’une production limitée à 999 exemplaires avec la R8 RWS, puis devenant des modèles réguliers. À la fin de sa carrière, la R8 est produite en quatre versions, soit des coupés et des Spyder à rouage intégral ou de type propulsion, la R8 GT de type propulsion limitée à 333 exemplaires à l’échelle mondiale s’ajoutant à l’offre pour la dernière année de production du modèle.

Photo: Audi AG

La suite des choses

Audi est résolument engagé dans la voie de l’électrification, ce qui laisse présager que la R8 à moteur thermique, laquelle voit aujourd’hui son dernier drapeau à damiers, aura peut-être une descendante « carburant » aux électrons puisque la marque d’Ingolstadt lancera dix nouveaux modèles électriques d’ici à 2026. Histoire à suivre…

À voir aussi : Nos impressions de l'Audi R8 GT 2023