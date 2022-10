Audi R8 V10 GT : un adieu au moteur V10

Comme elle l’a déjà fait il y a une douzaine d’années, la division Audi Sport GmbH de la marque aux quatre anneaux présente une édition limitée GT de son bolide de performance R8.

Seulement 333 exemplaires – tous numérotés sur la console – seront produits pour l’ensemble de la planète, avec une variété d’attributs exclusifs rendant hommage à l’originale, comme des jantes spéciales en alliage léger et un intérieur noir/rouge. La commercialisation en Amérique du Nord se fera l’an prochain, mais le nombre d’unités et le prix restent à confirmer.

Le chant du cygne du V10

Cette nouvelle Audi R8 V10 GT sera offerte en version à propulsion uniquement, sauf que la puissance de son V10 atmosphérique de 5,2 litres passera de 562 à 602 chevaux, égalant ainsi celle de la R8 V10 quattro à rouage intégral.

Photo: Audi

Elle emploiera également une nouvelle boîte à double embrayage S tronic à sept rapports réglée pour des changements de vitesse plus rapides, de même qu’un nouveau mode de conduite appelé « Torque Rear » qui permet d’ajuster l’intervention du contrôle électronique de stabilité par le biais d’une molette sur le volant (sept niveaux possibles) pour des dérapages contrôlés aussi amusants que précis.

Au fait, le couple grimpe de 406 à 413 livres-pied. La R8 V10 GT accélère donc de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes, de 0 à 200 km/h en 10,1 secondes et atteint une vitesse de pointe de 320 km/h.

Il s’agit, chers amis, du chant du cygne pour cette retentissante motorisation à 10 cylindres. On sait que la future R8 – ou toute voiture chargée de la remplacer – sera 100% électrique.

Photo: Audi

Plus légère et plus distinctive

La recette de l’édition GT implique aussi une cure minceur : en plus des roues en alliage léger (chaussées de pneus Michelin Sport Cup 2 conçus pour la route et les circuits), on note des freins en céramique et une barre stabilisatrice avant en plastique renforcé de fibre de carbone. Ce même amalgame sert aussi à la structure des sièges. Au total, environ 20 kilogrammes (44 livres) ont été éliminés par rapport au coupé R8 V10 performance à propulsion.

Il est par ailleurs possible de reconnaître la voiture par son collecteur d’admission peint en noir, son écusson « R8 GT » à l’arrière et son ensemble aérodynamique en carbone. Ce dernier comprend un becquet avant, différents déflecteurs aux coins des pare-chocs, des jupes latérales, un diffuseur arrière et un aileron suspendu tout à fait unique.

Photo: Audi

L’intérieur, comme on l’a dit plus tôt, mélange le noir avec du rouge, notamment sur les ceintures. Les seuils de portières, les tapis de plancher et les dossiers des sièges arborent également la signature GT.

Si vous ne pouvez mettre la main sur un exemplaire, sachez tout de même que l’Audi R8 2023 se vend au Canada à partir de 176 000 $ en version à propulsion et de 233 100 $ avec le rouage intégral quattro. Ajoutez un supplément d’environ 13 000 $ pour le cabriolet R8 Spyder.

En vidéo : Notre essai routier de l'Audi R8 V10 performance RWD 2023