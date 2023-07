Mazda abandonne le MX-30 aux États-Unis

En tant que premier véhicule électrique de Mazda, le MX-30 s’avère un échec commercial en Amérique du Nord. La division américaine du constructeur japonais vient d’ailleurs de prendre la décision de l’éliminer après seulement deux années-modèles.

Certes, il propose un design accrocheur, une maniabilité intéressante et un prix abordable, mais son autonomie extrêmement limitée (161 km), son manque d’espace et sa faible puissance (143 chevaux) ne l’ont jamais aidé.

Aux États-Unis, il faut dire aussi que ce modèle n’était vendu qu’en Californie. Seulement 181 unités y ont trouvé preneurs en 2021, 324 en 2022 et 66 dans la première moitié de 2023.

Toutes proportions gardées, le MX-30 a connu plus de succès au Canada avec respectivement 148, 812 et 314 exemplaires vendus. Après avoir été réservé au Québec et en Colombie-Britannique à sa première année, Mazda l’a rendu disponible à l’échelle du pays pour 2023.

Photo: Mazda

La faible demande pour le MX-30 dans le marché des véhicules électriques fait en sorte que les clients n’ont pas à patienter pendant de longs mois, voire des années, pour en prendre possession : il est pratiquement disponible sans délai.

Il est prévu que le MX-30 poursuive sa route chez nous pour 2024, mais les détails à son sujet ne sont pas attendus avant l’hiver. Selon toute vraisemblance, le nouveau MX-30 R-EV, un hybride rechargeable qui prolonge l’autonomie à la manière de la défunte Chevrolet Volt, ne viendra pas au Canada, à l’instar du très efficace moteur Skyactiv-X de Mazda avant lui. Il est actuellement exclusif au Japon et à l’Europe.

Dans son plan d’électrification annoncé en novembre 2022, Mazda s’est surtout concentré sur les versions hybrides rechargeables du nouveau CX-90 et du CX-70 à venir, ainsi que du Mazda CX-50 hybride qui verra le jour en 2024.

Photo: Mazda

Un an plus tard, un nouveau VUS électrique à batterie ainsi que quatre autres modèles hybrides feront leur apparition. Malheureusement, leur identité demeure un mystère.

À plus long terme, soit dans la seconde moitié de la décennie, Mazda développera une nouvelle plateforme spécialement dédiée à des véhicules électriques (appelée « architecture évolutive SKYACTIV »). Celle-ci sera hautement flexible, c’est-à-dire qu’elle pourra subséquemment être adaptée à des véhicules de plusieurs tailles et de différents styles de carrosserie.

Mazda prévoit que sa gamme entière sera électrifiée d’une façon ou d’une autre d’ici 2030.

