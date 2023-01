Mazda MX-30 R-EV : un moteur rotatif pour plus d’autonomie

Chose promise, chose due : Mazda corrige la plus grande lacune de son petit multisegment électrique, le MX-30, en le dotant non pas d’une plus grosse batterie mais plutôt d’un moteur rotatif pour en prolonger l’autonomie.

En fait, ce n’est pas aussi simple que ça. Pour le nouveau MX-30 e-Skyactiv R-EV (son nom officiel tel que présenté au Salon de l’auto de Bruxelles aujourd’hui), les ingénieurs ont réduit de moitié la taille de la batterie existante, passant de 35,5 à 17,8 kWh. À elle seule, celle-ci offre donc deux fois moins d’autonomie, soit environ 80 km au maximum.

Cette manœuvre était nécessaire pour intégrer ledit moteur rotatif à injection directe, baptisé « 8C » et possédant une cylindrée d’à peine 830 cc, ainsi que le réservoir d’essence de 50 litres. Le MX-30 R-EV devient de facto un hybride rechargeable. À la manière de la défunte Chevrolet Volt, son moteur à combustion n’entraîne pas directement les roues, mais il sert à recharger la batterie pendant que le véhicule roule ou à la soutenir lorsqu’une accélération demande plus d’énergie.

Photo: Mazda

Au fait, les deux moteurs sont positionnés l’un à côté de l’autre et l’électrique voit sa puissance augmenter de 143 à 168 chevaux. Par contre, son couple baisse de 200 à 192 lb-pi. Puisque le MX-30 R-EV affiche un surplus de poids de 133 kg par rapport à la variante 100% électrique, le gain de vitesse au sprint 0-100 km/h n’est que d’une demi-seconde environ, soit 9,1 secondes.

Maintenant, quelle distance le véhicule peut-il parcourir avec une batterie rechargée et un réservoir plein? Ce n’est pas clair, mais Mazda avance plus de 640 km selon la norme WLTP qui, on le répète, est plus généreuse que celle utilisée au Canada.

Photo: Mazda

En mode Normal, le MX-30 R-EV ne sollicite que le moteur électrique, sauf si un effort plus soutenu à l’accélération est requis ou si la charge de la batterie est trop faible. Le mode EV, évidemment, empêchera toute intervention du moteur rotatif. Il sera toutefois désactivé si le conducteur appuie à fond sur l’accélérateur.

En ce qui concerne la recharge, Mazda estime que 25 minutes suffisent pour ramener la batterie de 20 à 80% via une borne rapide. Mais attention : le MX-30 R-EV ne peut extraire plus de 36 kW.

Photo: Mazda

Pour le reste, le design est sensiblement le même, mis à part les écussons qui évoquent le moteur rotatif et les roues distinctives. Mazda a aussi créé une édition R (en noir et rouge sur les images dans la galerie) pour le marché européen, où le MX-30 R-EV ira d’abord en vente.

Sa venue en Amérique du Nord, qu’on attendait pour cette année, n’a pas encore été précisée. Il y a quelques jours, Mazda Canada a annoncé que le MX-30 2023 sera en vente à la grandeur du pays à compter du printemps, mais il n’était question que du modèle entièrement électrique. Le prix de celui-ci est fixé à 42 650 $, soit dit en passant, une légère hausse de 500 $ par rapport à 2022. Une peinture extérieure Sable de zircon et une nouvelle option de similicuir noir pour l'intérieur sont au menu.

En vidéo : Antoine Joubert présente le Mazda MX-30 2022