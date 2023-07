Le Québec à l’avant-plan de la récupération des batteries

Quand on parle d’économie circulaire, il ne fait aucun doute que le recyclage des batteries à haute tension de véhicules électriques jouera un rôle majeur dans les années et décennies à venir alors que l’approvisionnement de matières premières risque de compliquer sérieusement la production. Or, le Québec est bien placé dans ce domaine.

Le 28 juin dernier, le premier programme de récupération des batteries financé par les constructeurs en Amérique du Nord a été officiellement mis sur pied dans la province, accompagné d’un site web dédié : RecuperationdesBatteriesVE.ca.

Ce programme est offert gratuitement aux démonteurs, recycleurs et déchiqueteurs de véhicules, aux concessionnaires automobiles, aux garages indépendants, aux exploitants de parcs de véhicules et même aux particuliers.

Le démontage et recyclage des véhicules électriques en fin de vie permet de retirer une batterie et de l’offrir pour la revente comme pièce usagée ou de la vendre à d’autres transformateurs. Plus précisément, les batteries recueillies seront remises à neuf pour être réutilisées dans les véhicules, réutilisées à d’autres fins, recyclées en métaux d’origine pour être utilisées dans de nouveaux produits ou envoyées aux centres de recherche et développement des constructeurs pour être analysées. Elles n’aboutiront en aucun cas dans un site d’enfouissement.

Le programme de récupération des batteries vise à compléter les programmes existants des constructeurs, tout en veillant à ce que toutes les batteries de véhicules électriques admissibles soient correctement gérées et récupérées sur demande. Les hybrides et hybrides rechargeables sont aussi concernés, de même que les rares véhicules à pile à combustible.

La plateforme en ligne a été développée de concert avec Appel à Recycler, une organisation canadienne qui dispose d’une vaste expertise dans la gestion des piles et des batteries en fin de vie auprès de plusieurs entreprises et de différents secteurs.

En vidéo : Comment recycler les vieilles batteries de voitures électriques?