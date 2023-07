La sécurité des passagers arrière fait défaut aussi dans les camionnettes

Comment choisir la bonne camionnette d’occasion

Les camionnettes sont de plus en plus présentes sur le marché des véhicules neufs et on le voit surtout du côté des modèles intermédiaires et compacts avec l’ajout récent des Ford Maverick et Hyundai Santa Cruz , sans oublier le Jeep Gladiator et le retour du Ford Ranger il y …