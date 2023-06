Photo: En haut : Renault, En bas à gauche : Ford, En bas à droite : Volkswagen.

Il y a à l’heure actuelle un engouement pour les camionnettes de taille intermédiaire et même compacte en Amérique du Nord. L’arrivée des Ford Maverick et Hyundai Santa Cruz devrait en principe accélérer l'apparition de quelques autres modèles appartenant à ce créneau aux États-Unis et au Canada d’ici quelques mois (on pense notamment au Ram Rampage).

Il s’agit d’ailleurs d’un retour en arrière pour ce type de véhicule qui, rappelons-le, était plus répandu à la fin des années 70 et au cours des années 80. Mais, comme pour toute catégorie, les standards évoluent et les dimensions augmentent bien malgré elles dans le camp des camions. En effet, les dimensions d’un pickup intermédiaire en 2023 sont grosso modo celles d’une camionnette pleine grandeur des années 80. Et la même théorie s’applique pour le segment inférieur.

Au tournant des années 70 et 80, les automobilistes canadiens côtoyaient certains de ces modèles sur les routes : Ford Courier, Mazda B2000, Toyota SR-5, Datsun King Cab, Chevrolet S-10, Dodge Ram 50 et Ford Ranger pour ne nommer que ceux-là. Parmi cette courte liste, quelques-uns ont gradué au niveau intermédiaire ou même changé de nom au passage, tandis que d’autres ont sombré dans l’oubli le plus complet.

À ce moment précis de l’histoire, les modèles équipés de cabines simples et de boîtes de chargement plus longues étaient légion, mais depuis quelques années, l’espace intérieur est devenu plus important, au détriment du volume de chargement derrière. D’ailleurs, cette situation a fait en sorte que les consommateurs n’ont plus le choix : ils doivent se tourner vers les camionnettes pleine grandeur s’ils veulent une camionnette comme véhicule familial capable de transporter la marmaille et beaucoup de matériel.

Pourtant, il existe toujours des pickups aux dimensions réduites ailleurs sur le globe et particulièrement en Amérique latine. En fait, il est même permis d’espérer que quelques-unes de ces camionnettes commercialisées au sud de la frontière américaine puissent un jour ou l’autre se greffer au parc automobile nord-américain.

Passons donc en revue ces camionnettes réservées (ou presque) au marché sud-américain.