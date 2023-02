Les véhicules les plus sécuritaires en 2023 selon l'IIHS

L’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) aux États-Unis vient de récompenser les véhicules les plus sécuritaires en 2023. On constate toutefois que la liste est moins longue que les années précédentes.

Pourquoi? Parce que l’organisme a revu ses critères et rehaussé ses exigences. Ainsi, seulement 28 modèles reçoivent la plus haute distinction, soit un prix « Top Safety Pick+ », comparativement à 65 en 2022 et à 49 en 2021. De même, 20 modèles se méritent un prix « Top Safety Pick », une baisse par rapport aux 36 de 2022 et aux 41 de 2021.

Le plus gros changement dans les deux cas est le nouveau test de collision latérale qui s’effectue à plus haute vitesse afin de refléter un grand nombre d’accidents qui causent des décès sur la route. Comme on en a parlé dans la dernière année et plus, beaucoup de modèles sont incapables d’obtenir un résultat satisfaisant à ce test.

L’IIHS requière également de meilleurs systèmes de prévention des collisions avec les piétons. Pour le prix « Top Safety Pick+ », par exemple, une performance jugée avancée ou supérieure est maintenant nécessaire de jour comme de soir. Quant aux phares, il faut désormais que toutes les versions d’un même véhicule affichent un résultat bon ou acceptable pour se qualifier à l’un ou l’autre des prix.

Top Safety Pick+

Acura Integra

Acura RDX

Acura MDX

Genesis G90

Honda CR-V

Honda HR-V

Honda Odyssey

Hyundai Palisade

Infiniti QX60

Kia Telluride

Lexus NX

Lexus NX 450h+

Lexus RX

Lexus UX

Nissan Pathfinder

Rivian R1T

Subaru Ascent

Subaru Outback

Subaru Solterra (fabriqué après octobre 2022)

Tesla Model Y

Toyota Camry (fabriquée après janvier 2023)

Toyota Highlander

Toyota Sienna

Toyota Tundra (cabine double)

Toyota Tundra (cabine CrewMax)

Volkswagen ID.4

Volvo XC90

Volvo XC90 Recharge

Top Safety Pick

Ford Explorer

Honda Civic

Honda Civic à hayon (sauf Type R)

Hyundai Sonata

Lexus ES 350

Lincoln Nautilus

Mazda3

Mazda3 Sport

Mazda CX-5

Mazda CX-9

Mazda CX-30

Mazda CX-50

Nissan Rogue

Subaru Forester

Subaru Legacy

Toyota Corolla

Toyota Corolla Hatchback

Toyota RAV4

Toyota RAV4 Prime

Toyota Venza

« Le nombre de récipiendaires est plus petit cette année parce que nous avons mis au défi les constructeurs d’en faire encore plus sur le plan de la sécurité, explique le président de l’IIHS, David Harkey. Ces modèles s’illustrent véritablement en termes de prévention et de résistance aux collisions. »

L'IIHS note que certains véhicules n’ont pas encore été évalués et qu’ils pourraient rejoindre le groupe de récipiendaires plus tard en 2023.

L’an prochain, d’autres changements aux critères seront apportés, notamment en exigeant une meilleure protection des occupants de la deuxième rangée lors du test de collision frontale avec chevauchement moyen.

En vidéo : Quels VUS compacts passent le test de l’IIHS?