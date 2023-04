Alfa Romeo Giulia et Stelvio 2024 : deux éditions spéciales au menu

L’année-modèle 2024 est synonyme d’exclusivité chez Alfa Romeo alors que la compagnie ajoute deux éditions spéciales à sa berline Giulia et à son VUS Stelvio.

Tout d’abord, comme la marque italienne fête les 100 ans de sa bannière de performance Quadrifoglio, il était tout naturel d’ajouter une édition 100e anniversaire. Par contre, sachez que seulement 100 exemplaires par modèle sont disponibles, pas juste au Canada mais à la grandeur de la planète.

Outre les inévitables écussons « 100th Anniversary », ça comprend des jantes exclusives (19 pouces sur la Giulia, 21 pouces sur le Stelvio) derrière lesquelles on peut apercevoir des étriers de freins au fini doré, de même que de la fibre de carbone pour la calandre et les coques de rétroviseurs.

Photo: Stellantis

À l’intérieur, une combinaison de cuir noir et de suède Alcantara est rehaussée par des coutures dorées exclusives sur le tableau de bord et un « 100 » brodé à côté du nouveau logo Quadrifoglio doré. Le volant est garni de cuir et d'Alcantara avec surpiqûres noires et empiècements en fibre de carbone.

Competizione

Ensuite, il y a la nouvelle édition Competizione qui vient se placer juste en-dessous de la version Quadrifoglio. Sa peinture gris lunaire est contrastée par les nouvelles roues foncées, les étriers de freins rouges et les vitres encore plus teintées.

Photo: Stellantis

L’habitacle ajoute une chaîne audio Harman Kardon à 14 haut-parleurs, une planche de bord garnie de cuir, des coutures rouges sur les sièges et des emblèmes Competizione sur les appuie-têtes ainsi que sur le côté des sièges.

Tout comme dans les versions Sprint, Ti et Veloce, c’est un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2 litres développant 280 chevaux et 306 lb-pi de couple qu’on retrouve sous le capot. Toutefois, la suspension active et le différentiel à glissement limité sont inclus de série et des roues de tailles différentes sont optionnelles.

Les Alfa Romeo Giulia et Stelvio Competizione 2024 seront offerts chez les concessionnaires canadiens dès ce printemps. Quant à l’édition Quadrifoglio 100e anniversaire 2024, elle sera en vente au cours de l’été. Les prix n’ont pas encore été annoncés.

Photo: Stellantis

D’autres nouveautés pour 2024

Alfa Romeo a prévu d’autres changements pour 2024. Soulignons notamment les phares et les feux arrière légèrement redessinés ainsi que la nouvelle insertion de calandre.

Du côté du poste de pilotage, une nouvelle instrumentation numérique de 12,3 pouces marie histoire et modernisme. Elle propose trois types d’affichage différents : Évolué, Relax (plus sobre) et Héritage (inspiré de certains modèles classiques des années 1960 et 1970).

Photo: Stellantis

La Giulia gagne également de nouveaux services Alfa Connect et une capacité de mise à jour à distance améliorée.

