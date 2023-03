Alfa Romeo confirme une future Giulia électrique allant jusqu’à 1000 chevaux

L’avenir d’Alfa Romeo est électrique. Comme on le sait, la marque italienne ne vendra plus de moteurs à combustion à partir de 2027.

Ses premiers d’efforts d’électrification, du moins pour nous en Amérique du Nord, commencent avec le Tonale, un nouveau VUS disponible en version hybride rechargeable. Vers le milieu de la décennie, la remplaçante de la berline Giulia arrivera avec une motorisation 100% électrique. Et celle-ci ne manquera définitivement pas de puissance.

Dans une entrevue pour le site Top Gear, le grand patron d’Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, a mentionné que le processus de design est déjà amorcé. Mais surtout, il a donné des chiffres qui frappent l’imaginaire.

Le modèle de base aura 350 chevaux, tandis que la version Veloce poussera la barre jusqu’à 800 chevaux. Attendez, ce n’est pas tout : la Giulia Quadrifoglio aura 1 000 chevaux sous sa carrosserie, rien de moins! À titre comparatif, cette dernière produit actuellement 505 chevaux avec son V6 biturbo.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Cette voiture reposera sur la nouvelle plateforme STLA Large de Stellantis, comprenant une architecture de recharge de 800 volts et offrant une autonomie de près de 800 km selon la norme WLTP – évidemment moins que ça d’après nos méthodes de calcul nord-américaines.

Imparato ajoute que le gros objectif des designers et des ingénieurs d’Alfa Romeo sera de faire en sorte que la Giulia électrique se démarque par son design et son agilité. Pour ce qui est du second point, ça signifie un poids allégé. Le boss utilise d’ailleurs l’expression « electroleggera ».

Viendront ensuite le remplaçant du Stelvio et un tout nouveau VUS électrique de plus grande taille. Alfa Romeo rêve aussi à un coupé de prestige, « quelque chose qu’on pourrait exposer aux côtés de la 8C dans notre musée et qui nous rendrait fiers », a confié Imparato.

Des clients ont déjà été approchés et des dépôts ont même été recueillis, rapporte Top Gear, mais le véhicule n’a pas encore reçu le feu vert. À suivre.

