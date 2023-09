Alfa Romeo 33 Stradale : un hommage bien moderne à une icône italienne

L’Alfa Romeo 33 Stradale de 1967 a été la première supervoiture de la marque italienne et sans doute son modèle le plus emblématique. La voilà qui revit grâce à une interprétation résolument moderne et exclusive.

La nouvelle 33 Stradale, une authentique œuvre d'art en mouvement, sera fabriquée en seulement 33 exemplaires selon un processus artisanal unique – il n'y en aura pas deux identiques dans le monde, soyez-en certain.

Elle a été créée dans la toute nouvelle Bottega Alfa Romeo, où designers, ingénieurs et historiens de la marque ont d'abord écouté les acheteurs potentiels, puis ont produit la voiture ensemble, exactement comme dans les boutiques des artisans de la Renaissance ou dans les ateliers des carrossiers italiens de renom des années 1960. Chacun des clients pourra la personnaliser à sa guise.

Photo: Alfa Romeo

« Avec la nouvelle 33 Stradale, nous voulions créer quelque chose qui soit à la hauteur de notre histoire, qui serve la marque et qui rende fier les Alfistes. Un tel résultat n'a pu être atteint que grâce à l'expertise, au travail et à la passion de notre équipe, avec le soutien d'un management qui a clairement l'ambition d’écrire quelques-uns des chapitres de l’avenir de la d’Alfa Romeo, dans le respect de son histoire unique. Il s'agit de la première voiture « fuoriserie » de la marque depuis 1969, et je promets que ce ne sera pas la dernière », a déclaré le chef de la direction d’Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato.

Sexy!

Muscle et volupté : c’est ce qui nous vient à l’esprit en contemplant l’extérieur de la voiture. Notez le clin d’œil original à la calandre triangulaire d’Alfa Romeo dans le design de la partie avant de même que les phares elliptiques. Le profil est dynamique et élancé, avec des portières à ouverture en élytre et deux grandes entrées d'air sur les côtés. Ajoutez à cela un grand toit ouvrant enveloppant et le conducteur peut jouir d'une vue exceptionnelle, très semblable à celle d’un cockpit d'avion.

La partie arrière de la 33 Stradale frappe tout aussi fort avec l’imposant diffuseur très sculpté, les gros feux circulaires tels des yeux injectés de sang et l’arête bien définie au sommet, qui termine une ligne de toit solidement aplatie.

Photo: Alfa Romeo

L’habitacle de ce coupé biplace a sérieusement des allures de concept, étant aussi minimaliste que futuriste. L’idée d’Alfa Romeo était de réduire les éléments susceptibles de distraire le conducteur, comme en témoigne le nombre limité de commandes utiles à la conduite et que l'on trouve sur la console centrale ainsi qu’au plafond, encore là comme dans un avion.

Devant le conducteur, un écran enchâssé dans un cannocchiale 3D permet une interaction unique en son genre. Le volant, dépourvu des commandes habituelles, favorise une expérience de pur plaisir de conduire.

Le décor est disponible en deux niveaux de finition : Tributo et Alfa Corse. Il mélange aluminium et fibre de carbone avec cuir et Alcantara. Les sièges enveloppants réinterprètent ceux de la 33 Stradale originale, promettant un maximum de confort et d’ergonomie.

Photo: Alfa Romeo

À essence ou électrique

Cherchant à reproduire les sensations d'une voiture de course dans un bolide pour la route, les ingénieurs se sont surpassés, notamment avec la nouvelle suspension à double bras et amortisseurs actifs ainsi que les freins Brembo en carbone-céramique.

La nouvelle 33 Stradale peut être équipée d'un V6 biturbo développant plus de 610 chevaux ou être proposée dans une configuration 100% électrique produisant au total plus de 740 chevaux. Dans les deux cas, la vitesse maximale est de 333 km/h et l’accélération de 0 à 100 km/h s’effectue en moins de trois secondes.

Le cadre en « H » en aluminium et la monocoque en fibre de carbone garantissent rigidité et légèreté. Toujours pour assurer des qualités élevées de rigidité et de sécurité, la structure de toit a été conçue en fibre de carbone et en aluminium. L'encadrement des vitres est également en fibre de carbone et la lunette arrière, en polycarbonate.

Photo: Alfa Romeo

Dernier point technique à souligner : les réglages de la voiture bénéficieront du soutien du pilote de F1 Valtteri Bottas sur le légendaire circuit de Balocco, « permettant ainsi d'intégrer l'expérience de la F1 à la conduite quotidienne et de garantir la maniabilité inimitable d'Alfa Romeo », soutient la compagnie.

Le prix? Ça demeure un mystère, mais il grimpe probablement dans les sept chiffres. Et désolé, les 33 exemplaires sont déjà tous réservés.

