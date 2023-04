Des milliers de faux pneus d’hiver Michelin font l’objet d’un rappel

Pardonnez-nous de vous parler de pneus d’hiver alors que le printemps bat son plein et que la grande majorité des conducteurs québécois ont installé leurs pneus d’été ou quatre saisons, mais un rappel du fabricant Michelin nous force à le faire.

Comme vous le savez, tous les pneus marqués du symbole représentant une montagne à trois sommets et un flocon de neige doivent répondre à des exigences de sécurité et de traction en hiver établies par Transports Canada. Ironiquement, ces exigences manquent elles-mêmes de mordant, tel que nous l’avons dénoncé il y a quelques années.

Dans le cas de Michelin, plus de 77 000 pneus de son modèle CrossClimate font aujourd’hui l’objet d’un rappel car ils ne répondent pas aux normes minimales de traction sur la neige de la réglementation canadienne. Le CrossClimate se définit comme un pneu « tout climat » et non comme un vrai pneu d’hiver, mais il arbore quand même le pictogramme en question.

En clair, ce pneu n’a pas ce qu’il faut pour permettre aux automobilistes de braver l’hiver en toute sécurité, car il augmente les risques d’accident dans certains cas, en particulier sur la glace et lors de grands froids.

Photo: Michelin

Le rappel vise les années-modèles 2017 à 2023 dans les tailles 185/60R15C, 195/75R16C, 205/65R15C, 205/75R16C, 225/75R16C et 235/65R16C. Il ne concerne que les pneus dont le code de date est compris entre 0117 et 1423.

Michelin avisera les propriétaires dans les prochaines semaines, du moins ceux qui ont enregistré leurs pneus (c’est possible de le faire en cliquant sur ce lien). Par contre, le fabricant n’a pas encore déterminé de mesures correctives à l’heure actuelle ou si un remboursement sera possible. À suivre.

Conseil du Guide de l’auto pour la prochaine saison : tâchez de bien vous renseigner lors de l’achat de nouveaux pneus d’hiver, idéalement en vous fiant à des marchands spécialisés qui vendent plusieurs marques, privilégiez d’authentiques pneus d’hiver à ceux qui se disent « tout climat » (malgré leur pictogramme) et ne lésinez pas sur la qualité, malgré la hausse des prix. N’oubliez pas que les pneus demeurent le seul lien de contact entre votre véhicule et la route.