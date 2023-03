AC Cobra GT Roadster : lignes classiques, techno moderne, bestialité intemporelle

Lorsque Carroll Shelby a commencé la production de la Cobra en 1962, il ne se doutait pas que l’auto serait encore en développement et ferait la une des médias plus de 60 ans après. Il n’imaginait pas non plus que ce serait le véhicule le plus reproduit de l’histoire.

Mais ce n’est pas d’une réplique qu’il s’agit ici puisque c’est le fabriquant original, AC Cars, qui vient de présenter les premiers croquis de son interprétation moderne de la Cobra. Initialement, c’est AC qui fournissait les châssis et les carrosseries et Shelby installait les mécaniques Ford dans ses ateliers en Californie.

La vénérable marque anglaise fait toujours appel à des mécaniques Ford. Non plus les 260, 289 ou 427 de l’époque, mais plutôt un V8 contemporain (probablement un 5 litres Coyote) dopé par compresseur délivrant 654 chevaux et 575 lb-pi de couple. Il sera couplé à une transmission manuelle à 6 rapports ou à une automatique à 10 rapports.

Photo: AC Cars

Complètement repensée

Les premiers croquis livrés par AC montrent des lignes très rétro. Pourtant, l’auto a été entièrement redessinée pour offrir des touches modernes : phares à DEL, échappements intégrés à un diffuseur, pneus plus larges. L’intérieur aussi s’est adapté aux réalités du 21ième siècle : vitres électriques, climatisation, navigation satellite et système d’infodivertissement. La marque parle d’un centre d’information avancé du conducteur (Advanced Driver Information Center) qui a pourtant l’air de ressembler à une belle batterie de compteurs analogues à l’ancienne.

Photo: AC Cars

La Cobra se devait d’être aussi plus accueillante. Pour cela, l’empattement passe à 2,57 mètres et la longueur hors tout à 4,225 mètres. Mais le tout nouveau châssis tubulaire en aluminium extrudé a d’abord été pensé pour la performance et vise à offrir une rigidité maximale, une répartition du poids idéale et des géométries de suspensions optimisées. AC indique que la nouvelle Cobra pèsera moins de 1500 kilos (ce qui est plutôt bien pour une auto moderne mais beaucoup en comparaison des 917 kilos de l’originale).

Avec un rapport poids/puissance de 2,29 kg/cheval, le roadster est donné pour 3,4 secondes sur l’exercice du 0 à 60 milles par heure. De quoi décoiffer quelques mises en plis!

Continuons de rêver

AC dévoilera le modèle final au mois d’avril prochain. L’auto sera vendue en Angleterre au prix de 285 000 £ (incluant les taxes locales), ce qui donne 466 500 dollars canadiens au moment d’écrire ces lignes. Les premières livraisons sont prévues pour 2024 mais il n’est pas encore fait mention si AC entend vendre ses autos de ce côté-ci de l’Atlantique. Si vous êtes impatients, vous pouvez toujours magasiner chez Shelby!

À voir aussi : Ford Mustang GT ou Shelby GT350