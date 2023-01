Mercedes-Benz procèdera à une mise à jour de la CLA pour 2024

La berline sous-compacte Mercedes-Benz CLA bénéficiera d'une mise à jour de mi-parcours pour 2024.

L’esthétique reçoit plusieurs modifications dont une partie avant redessinée, une calandre révisée, un nouveau diffuseur arrière et des graphismes modernisés pour les phares et feux à DEL. De plus, la CLA étend ses choix de couleurs avec l’ajout de deux teintes de bleu. De nouvelles jantes figurent également au menu.

À bord, l’habitacle arbore une grande interface qui incorpore une instrumentation de 10,25 pouces et un système multimédia de 10,25 pouces. Ce dernier comprend la plus récente génération du système MBUX, Apple CarPlay et Android Auto sans fil et un système audio Burmester est offert en option. D’ailleurs, le système de télématique a été révisé et sera plus performant que par le passé.

Par ailleurs, de nouveaux éléments décoratifs au look carbone foncé, en bois de tilleul marron à pores ouverts ou en microfibre marron (AMG Line uniquement) rehaussent l’habitacle.

La gamme d’équipements Progressive propose trois coloris intérieurs : Noir, Beige Macchiato et Gris Sauge. Avec l’ensemble AMG, le rembourrage de série des sièges en MB-Tex/microfibre est désormais offert en brun. Au total, cinq couleurs de sellerie sont disponibles dans la gamme AMG : noir, brun, gris, gris titane perle/noir et rouge/noir.

La CLA est munie d’un moteur quatre cylindres turbo qui fait appel à un système d’hybridation légère de 48 V. Le moulin développe 221 chevaux et 258 lb-pi de couple. Le mode Overboost permet d’extirper 13 chevaux supplémentaires pour une période limitée. Le sprint du 0 à 100 km/h se fait en 6,3 secondes, selon Mercedes-Benz.

Mise à jour pour l’AMG

Plus performants, les modèles Mercedes-AMG CLA 35 et 45 S arborent aussi une esthétique plus sportive grâce à la grille AMG qui incorpore notamment des lattes verticales sur la grille. Les feux et les phares ont aussi été redessinés. Trois nouvelles jantes sont disponibles pour la CLA 35, alors que la 45 S peut être équipée de deux choix de roues de 19 pouces noirs mats.

À bord, l’habitacle reçoit quelques améliorations avec un nouveau volant AMG Performance, la nouvelle génération du système MBUX et de nouvelles garnitures pour les sièges sport de série — idem pour les sièges baquets AMG.

La sellerie en cuir MB-Tex gris sauge/noir et rouge/noir est disponible pour la première fois avec une option de siège en cuir. Pour les éléments décoratifs, des boiseries en tilleul brun à pores ouverts complètent l’offre optionnelle.

Sur le plan mécanique, la CLA 35 est animée par un quatre cylindres 2 litres turbocompressé muni d’un système à hybridation légère de 48 V. La puissance s’élève à 302 chevaux et le couple à 295 lb-pi, ce qui permet de réaliser le 0 à 100 km/h en 4,8 secondes.

Plus puissante de 34 chevaux, la CLA 45 S emploie la même motorisation que la 35, mais avec une cavalerie qui grimpe à 416 équidés et un couple de 369 lb-pi. Le sprint du 0 à 100 km/h s’effectue, quant à lui, en 4 secondes.

Plus de détails concernant les prix et la date de commercialisation seront annoncés ultérieurement.

En vidéo : Le Guide de l'auto découvre la Mercedes-AMG S 63 E Performance 2023