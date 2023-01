La nouvelle Fiat 500e en vedette au CES... et dans le Metaverse

Combien coûte… le Chevrolet Silverado 2023?

Au cours de l’année 2022, Chevrolet a apporté plusieurs modifications afin de moderniser sa camionnette Silverado , notamment l’esthétique actualisée et l’habitacle plus technologique. Sans surprise, le véhicule comprend plusieurs choix de carrosserie et de longueur de boîte, sans oublier toutes les déclinaisons possibles. « Il y a d’innombrables versions …