Rumeur : le Land Rover Defender deviendra électrique en 2025

Land Rover annonçait en février 2021 qu’un premier véhicule exclusivement à batterie se joindra à sa gamme de VUS de luxe en 2024 (il s’agira d’un Range Rover) et que d’ici cinq ans, cinq autres modèles du genre vont suivre.

Bien sûr, tous ne seront pas offerts partout en même temps. Le robuste Defender en fera-t-il partie? Fort probablement.

En fait, selon ce qu’avance le site britannique Auto Express (qui n’identifie aucune source, faut-il préciser), l’ajout d’une variante électrique coïnciderait avec la mise à jour de mi-mandat du Defender, prévue en 2025.

Photo: Jaguar Land Rover

Land Rover emploierait pour l’occasion la plateforme flexible appelée « Modular Longitudinal Architecture » (MLA), partagée avec les nouveaux Range Rover et Range Rover Sport et compatible avec des modèles hybrides et électriques. On sait aussi qu’une plateforme électrique dite « Electric Modular Architecture » (EMA) sera utilisée éventuellement pour de tout nouveaux véhicules zéro émissions.

Sur le plan de la batterie, le constructeur a déjà évoqué une capacité de 100 kWh et une autonomie de 480 km environ, mais ça reste à voir si ces chiffres s’appliquent à un futur Defender électrique, quelle que soit sa configuration (90, 110 ou 130).

Photo: Jaguar Land Rover

Quant au design, extérieur comme intérieur, il ne faut pas s’attendre à de gros changements par rapport aux Defender à essence.

Si la rumeur est fondée et qu’un Defender électrique arrive en 2025 (sans doute comme modèle 2026), il rivalisera à ce moment avec le Rivian R1S et le GMC Hummer EV SUV, sans oublier le futur Mercedes-Benz EQG et possiblement le VUS électrique de la nouvelle marque Scout de Volkswagen.

L’objectif est que 60% des ventes mondiales de Land Rover d’ici 2030 soient des véhicules entièrement électriques.

