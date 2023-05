L’Ineos Grenadier s’en vient au Canada et on connaît son prix

Vous connaissez l’Ineos Grenadier? Si vous êtes amateur de conduite tout-terrain, sans doute. Ce nouveau VUS produit en France depuis juillet dernier et déjà commercialisé en Europe se veut une réinterprétation du Land Rover Defender original.

La compagnie, fondée par le milliardaire et grand patron du groupe pétrochimique Ineos, Jim Ratcliffe, a annoncé qu’il sera également en vente sur notre continent, comme modèle 2024. Les commandes débuteront officiellement le 31 mai (en priorisant ceux qui détiennent actuellement une réservation).

Au Canada, l’Ineos Grenadier se vendra à partir de 91 929 $, transport et préparation non inclus. À titre comparatif, le Defender actuel coûte minimalement 69 950 $ dans une configuration similaire à quatre portes.

Photo: Ineos Automotive

En plus de la version de base, les clients pourront choisir une édition Trialmaster ou Fieldmaster (101 219 $ chacune) dépendamment s’ils recherchent plus de robustesse ou de confort. La première comprend des différentiels avant et arrière verrouillables, une batterie d’appoint et une admission d’air de type snorkel, alors que la seconde possède entre autres des sièges en cuir, un plancher tapissé et des vitres articulées sur la partie avant du toit.

À cela s’ajoutera une panoplie d’options et d’accessoires pour personnaliser le véhicule, un luxe dont devraient se prévaloir plusieurs acheteurs, pour ne pas dire la grande majorité.

Comme ailleurs dans le monde, l’Ineos Grenadier sera couvert par une garantie de 5 ans/100 000 km. Il y a également une garantie de 3 ans sur la peinture et les accessoires de même que 12 ans contre la perforation du châssis et de la carrosserie.

Photo: Ineos Automotive

Les clients qui le souhaitent pourront faire une partie de l’entretien en s’aidant des manuels interactifs proposés par Ineos. Des centres partenaires seront également identifiés. Puisque la mécanique est un six cylindres turbocompressé de BMW, les concessionnaires de la marque allemande pourront dépanner.

Pour ce qui est des autres composantes techniques, mentionnons la boîte de vitesses ZF à huit rapports, le boîtier de transfert Tremec, les essieux Carraro, la suspension ajustable avec ressorts progressifs, les freins Brembo et les roues de 17 ou 18 pouces. Ces dernières peuvent être chaussées de pneus Bridgestone Dueler A/T ou BFGoodrich KO2.

Les livraisons de l’Ineos Grenadier s’amorceront aux États-Unis vers la fin de 2023 et au Canada au début de l’année 2024. Pour en savoir plus et réserver un exemplaire, moyennant un dépôt de 450 $, il suffit de visiter le site web canadien de l’entreprise.

