Le Land Rover Defender fête 75 ans d’histoire avec une édition limitée

Trois quarts de siècle après le dévoilement du Land Rover Series I au Salon de l’auto d’Amsterdam, le fabricant anglais de VUS choisit de lui rendre hommage avec une Édition limitée 75e du Defender.

Ce modèle fait suite à l’Édition 30e anniversaire présentée en mai dernier, qui soulignait quant à elle les trois décennies du Defender mais qui ne sera pas vendue au Canada.

« Depuis l’arrivée du nouveau Defender, les clients de partout dans le monde tombent en amour avec lui et la demande reste extrêmement forte, a déclaré l’ingénieur en chef du Defender, Stuart Frith. Cette nouvelle édition limitée fait revivre 75 ans d’histoire avec ses couleurs et ses détails, mariant le tout à des technologies modernes et innovatrices comme l’hybridation légère, un système Terrain Response configurable et des mises à jour logicielles à distance. »

Photo: Land Rover

Offert dans les configurations 90 (empattement court) et 110 (empattement long), le Defender Édition limitée 75e ne passera certainement pas inaperçu avec sa carrosserie peinte en vert Grasmere – une exclusivité au sein de la gamme – et ses roues de 20 pouces de couleur assortie. Ces éléments contrastent avec les garnitures noires et les pare-chocs en gris Ceres. Un emblème « 75 Years » orne le hayon à l’arrière.

La thématique est reprise dans l’habitacle alors que la section centrale de la planche de bord revêt ce même vert Grasmere avec un fini brossé. Les sièges, eux, sont noirs et la console se pare d’un matériau ultra robuste appelé Robustec.

Photo: Land Rover

Tous les exemplaires comprennent aussi un système de caméras à 360 degrés, une chaîne audio Meridian, un éclairage avant à DEL haut de gamme, un écran multimédia de 11,4 pouces, un affichage tête haute et un chargeur sans fil pour téléphones compatibles. N’oublions pas, bien sûr, le toit pliant en tissu et les sièges avant à 14 réglages électriques.

L’unique moteur disponible sous le capot est le six cylindres de 3,0 litres avec hybridation légère, qui fournit une puissance de 395 chevaux.

Présenté comme un modèle 2023, le Defender Édition limitée 75e coûte 105 000 $ en version 90 et 108 000 $ en version 110. Pour accompagner son lancement, Land Rover a aussi créé des accessoires en vert Grasmere, dont une montre, un sac à dos et des vêtements.

