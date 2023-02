Land Rover Range Rover Velar 2024 : encore plus épuré et tactile

Land Rover modernise son chic Range Rover Velar pour l’année-modèle 2024, mais vous devrez porter vraiment attention pour noter les changements appliqués à l’extérieur.

La calandre et les phares ont été redessinés pour une apparence plus moderne, la première arborant un motif tout à fait inédit. Le bas du pare-chocs arrière, d’autre part, a été remanié notamment pour dissimuler les sorties d’échappement. Plus haut, vous ne le remarquerez peut-être pas, mais les feux adoptent eux aussi un look rafraîchi.

En outre, de nouvelles garnitures noires ont été ajoutées au véhicule. Deux couleurs de carrosserie métallisées font leur apparition, soit Varesine Blue et Zadar Grey.

Photo: Land Rover

Toujours pas d’hybride rechargeable

Ensuite, les mêmes versions et motorisations sont offertes avec le nouveau Range Rover Velar 2024. Elles vont comme suit :

P250 Dynamic SE : 4 cylindres turbo, 247 ch, 269 lb-pi

P340 Dynamic SE : 6 cylindres turbo avec hybridation légère, 335 ch, 354 lb-pi

P400 Dynamic HSE : 6 cylindres turbo avec hybridation légère, 395 ch, 406 lb-pi

La seconde a été abandonnée aux États-Unis mais reste au Canada. Quant au système hybride rechargeable disponible ailleurs dans le monde, il n’a toujours pas été annoncé pour notre marché, forçant les acheteurs potentiels à se tourner vers un Range Rover Sport ou bien un concurrent. Tous les modèles exploitent une boîte automatique à 8 rapports, améliorée pour plus de douceur, et un rouage intégral avec sélecteur Terrain Response.

Photo: Land Rover

Aimez-vous le tactile?

À l’intérieur, un nouvel écran tactile « flottant » et courbé de 11,4 pouces se dresse sur la planche de bord. Il est plus haut et plus facile d’accès que l’ancien, en plus de réduire les reflets. Le système multimédia qui l’anime est le Pivi Pro de nouvelle génération.

Les commandes pour la climatisation, les sièges, la radio (incluant le volume) et la sélection du mode de conduite sont toutes tactiles et toujours visibles sur les côtés de l’écran, où l’on retrouve des barres défilantes. C’est plus épuré sur la console, mais est-ce vraiment convivial à l’utilisation? On en doute.

Un essai permettra d’en avoir le cœur net. Selon Land Rover, 80% des tâches courantes peuvent être exécutées en deux touches d’écran ou moins.

Photo: Land Rover

Bien sûr, le système peut recevoir des mises à jour logicielles à distance, tout comme les modules qui commandent le châssis et la motorisation. L’intégration d’Apple CarPlay et Android Auto se fait sans fil, puis l’assistant Alexa d’Amazon s’invite dans le portrait pour offrir encore plus d’options de connectivité. Du côté de la navigation, la technologie what3words est maintenant incluse, permettant de trouver des endroits qui n’ont pas d’adresse ou encore un point précis à l’intérieur d’un vaste emplacement.

De nouveaux revêtements de sièges figurent au menu, dont une alternative au cuir qui combine laine Kvadrat et polyuréthane Ultrafabrics avec perforations en diamant. Land Rover décrit ce matériau comme étant très léger et résistant à la fois, l’ayant soumis à 60 000 cycles de test d’abrasion ou l’équivalent de 10 années d’usure, de même qu’à des tests avec rayons UV simulant trois années d’exposition au soleil. Pour ceux qui préfèrent le cuir, trois nouvelles teintes sont proposées, dont gris nuage et rouge foncé.

Photo: Land Rover

Un système évolué de purification de l’air de l’habitacle est également disponible, tout comme un éclairage ambiant à 30 couleurs.

Les prix canadiens du Land Rover Range Rover Velar 2024 varient de 68 400 $ à 88 500 $, ce qui représente des hausses de 1 550 $ à 1 750 $ par rapport au modèle 2023. Il faut ajouter les frais de transport et de préparation de 1 950 $. La prise de commandes est déjà commencée.

