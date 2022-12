Hayon défectueux : 1,4 million de camions Ram rappelés dans le monde

Le constructeur automobile Stellantis a annoncé mardi un rappel visant 1,4 million de camionnettes Ram des années 2019 à 2022, incluant des modèles 1500, 2500 et 3500.

De ce nombre, 1,23 million d’exemplaires se trouvent aux États-Unis et 120 000 au Canada. Le reste est divisé entre le Mexique et l’extérieur du continent.

Le problème vient du hayon qui pourrait ne pas se fermer correctement et donc s’ouvrir pendant que le véhicule est sur la route. Évidemment, des objets pourraient s’échapper de la caisse de chargement s’ils ne sont pas bien retenus et causer un accident.

Heureusement, ça n’est jamais encore arrivé. Du moins, Stellantis affirme n’avoir reçu aucun signalement du genre jusqu’à maintenant. Une enquête interne avait été lancée en juillet 2021 et le fabricant suit la situation depuis ce temps.

Selon des informations transmises à la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), qui s’occupe de la sécurité dans les transports aux États-Unis, plus de 800 réclamations sous garantie ont été faites en lien avec le problème de hayon sur les camions Ram.

Les propriétaires concernés recevront un avis par la poste à compter de la fin janvier et devront apporter leur véhicule chez un concessionnaire afin de faire vérifier le mécanisme de fermeture du hayon et d’ajuster celui-ci au besoin.

Ce rappel s’ajoute à la dizaine qui ont été émis en 2022 pour les camions Ram de nouvelle génération. Des défauts reliés à la caméra de recul, aux ceintures de sécurité et aux essuie-glaces figurent notamment sur la liste. Toutefois, on retient surtout des problèmes avec les moteurs diesel de 3 litres et de 6,7 litres, plus précisément la pompe à carburant haute pression du premier et la boîte de vitesses qui accompagne le second, entraînant un mauvais fonctionnement du moteur et de possibles fuites de liquide.

N’hésitez pas à consulter la banque de rappels du constructeur pour savoir si votre véhicule Ram est visé par l’un ou l’autre des rappels en question.

