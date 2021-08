Coussins gonflables : 42 000 camions Ram rappelés au Canada

Le constructeur Stellantis vient d’annoncer un rappel sur plus de 212 000 camions Ram aux États-Unis et quelque 42 000 au Canada afin de remplacer leurs rideaux gonflables latéraux.

Une enquête de la division américaine a permis de découvrir que certains véhicules peuvent être munis d’un dispositif de gonflage ayant été contaminé par l’humidité lors du processus de fabrication, ramenant une fois de plus la saga des coussins Takata sous les projecteurs.

Le dispositif en question peut se fissurer et exploser, même sans déclenchement du coussin gonflable, et ainsi projeter des débris dans l’habitacle qui risquent de blesser les occupants. Stellantis ne signale qu’un seul cas pour le moment, heureusement sans blessures.

Photo: Fiat Chrysler Automobiles

Les modèles visés par le présent rappel incluent certains Ram 2500 et 3500 des années 2015 à 2020 ainsi que des Ram 1500 de l’ancienne génération (années 2018 et antérieures).

Leurs propriétaires recevront un avis prochainement les invitant à se rendre chez un concessionnaire pour faire remplacer les rideaux gonflables latéraux sans frais.

De nouveau pour 2022

Le mois dernier, des ajouts à la gamme de camions Ram ont été annoncés pour l’année modèle 2022. On parle de trois nouvelles versions en vente plus tard cet été, soit les Ram 1500 Sport G/T, Rebel G/T et Laramie G/T, toutes dotées de caractéristiques exclusives et axées sur la performance.

Également en vente cet été, le Ram 1500 Limited Édition 10e anniversaire 2022 souligne la première décennie d’existence de la version haut de gamme du Ram 1500.

En vidéo : Notre essai du Ram Heavy Duty 2019