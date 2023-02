Des camions Ram Heavy Duty rappelés pour risque d’incendie

Stellantis a annoncé un rappel pour plus de 340 000 camionnettes Ram Heavy Duty à travers le monde en raison d’un risque d’incendie. Ça inclut tout près de 22 000 exemplaires au Canada.

Les modèles visés sont les Ram 2500, 3500, 4500 et 5500 des années 2021 à 2023, incluant des camionnettes et des châssis-cabines. Tous sont équipés d'un moteur turbodiesel Cummins à six cylindres de 6,7 litres.

Le problème vient du fait que le relais du réchauffeur d'entrée d'air pourrait subir un court-circuit, selon l’avis de rappel publié par Transports Canada. Ceci peut se produire même si le véhicule est stationné et que le contact est coupé.

Étant donné le risque d'incendie, bien que faible, le constructeur recommande aux propriétaires de stationner leur véhicule à l'extérieur et loin des autres véhicules ou des bâtiments, et ce, jusqu'à ce que les réparations soient effectuées.

Photo: FCA

Les concessionnaires Ram devront tout simplement remplacer le relais du réchauffeur d'entrée d'air.

À noter qu’un rappel identique avais été mis en 2021 pour des camionnettes Ram 2500 à 5500 des années 2021 et 2022. Quelque 6 600 exemplaires étaient alors visés.

Du nouveau pour 2023

Comme on en a parlé l’automne dernier, Ram a comblé un vide dans sa gamme de camionnettes Heavy Duty pour 2023 en ajoutant le Ram 2500 Rebel, qui s’insère entre les Big Horn et Power Wagon. Contrairement à ce dernier, qui n’offre que le V8 HEMI de 6,4 litres, il est également disponible avec le moteur diesel Cummins.

Photo: Stellantis

Il s’agit d’une réplique directe au Ford F-250 Tremor. Profitant du châssis du Power Wagon, le nouveau 2500 Rebel fournit une puissance de 370 chevaux et un couple retentissant de 850 livres-pied dès 1 700 tr/min avec le moteur Cummins, jumelé à une boîte automatique à six rapports.

Sinon, le V8 HEMI crache 410 chevaux et 429 livres-pied via une automatique à huit rapports. L’avantage ici est le système de désactivation des cylindres qui économise de l’essence lorsque le camion n’est que légèrement sollicité, de même qu’un treuil intégré à l’avant pouvant tirer jusqu’à 12 000 livres.

Une suspension tout-terrain exclusive dans la catégorie mariant des ressorts hélicoïdaux avec un système à cinq bras est incluse de série. En option, il est possible de choisir la suspension arrière pneumatique qui assure un roulement plus doux sur la route. Dernier point : la capacité de remorquage maximale du Ram 2500 Rebel 2023 s’élève à 16 870 livres et sa charge utile, à 3 140 livres.

