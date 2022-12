Mercedes-AMG S 63 E Performance 2023 : le gros luxe à 791 chevaux

Lorsqu’il est question de la Mercedes-Benz Classe S, on l’associe toujours au luxe, au raffinement et à un confort royal. Traditionnellement, c’est aussi la grande berline qui reçoit les innovations majeures du constructeur allemand.

Mais pour cette version AMG S 63 E Performance (un nom assez long vous en conviendrez…), c’est désormais le sport qui fait son entrée à bord d’un véhicule qui n’avait encore jamais joué cette carte.

Cela se remarque d’abord à l’extérieur, avec un gros logo Mercedes-Benz sur la calandre, et l’arrivée de l’emblème AMG au bout du capot moteur. Cela signifie qu’il s’agit de la première Mercedes-Benz Classe S à ne pas arborer une étoile à trois branches apposée verticalement à l’avant. Innovation ou sacrilège ? Nous vous laissons juger…

De l’extérieur, cette version AMG se distingue des autres Classe S par ses insertions en fibre de carbone (pare-chocs avant et arrière, becquet, rétroviseurs et bas de caisse). Les jantes, également spécifiques, mesurent 20 pouces de diamètre. Mais les éléments optionnels du véhicule que nous avons pu voir font 21 pouces et abritent de gigantesques disques de frein. Ces derniers, pincés par des étriers plutôt costauds, peuvent être en carbone-céramique en option.

Dans l’habitacle, on peut évidemment avoir tous les équipements de confort et de sécurité d’une Classe S « normale ». La liste d’options devrait satisfaire les clients les plus exigeants, du moment qu’ils sont prêts à payer le prix fort pour les obtenir. Cela dit, la S 63 se différencie des autres modèles grâce à son volant AMG spécifique, des sièges spécialement créés pour elle et une interface multimédia intégrant des graphismes que l’on ne retrouve pas dans les autres Classe S. La planche de bord en fibre de carbone fait aussi partie des éléments distinctifs, mais Mercedes-Benz nous a expliqué qu’il sera éventuellement possible d’opter pour ce matériau dans toute la gamme.

Un V8 hybride ultrarapide

Sous le capot de la S 63 E Performance, on retrouve le V8 de 4 litres biturbo bien connu chez AMG. Toutefois, contrairement aux modèles précédents, on associe ce 8 cylindres à un système hybride rechargeable. Le moteur à essence prenant toute la place à l’avant, la batterie de 13,1 kWh et le moteur électrique migrent à l’arrière. L’autonomie n’a pas encore été annoncée au Canada, mais selon les mesures européennes (WLTP), il serait possible de parcourir 33 km sans consommer de carburant.

La puissance combinée de ce groupe motopropulseur s’élève à 791 chevaux et 1 055 lb-pi de couple! Des chiffres impressionnants, qui sont confirmés par la rapidité de l’accélération. En effet, la S 63 est capable de passer de 0 à 100 km/h en seulement 3,3 secondes, ce qui est plus rapide que beaucoup de véhicules sportifs de luxe. Quand on sait que cette voiture pèse environ 2 600 kg sur la balance, Mercedes-AMG a réalisé une véritable prouesse technique.

La S 63 E Performance est aussi dotée d’un système de répartition vectorielle du couple à l’arrière, d’une suspension adaptative à air et d’un différentiel à contrôle électronique. Elle peut être une propulsion à 100%, ou bien répartir la puissance du groupe motopropulseur jusqu’à 50% sur les routes avant.

Grâce à un arbre de transmission qui relie le moteur à essence à l’avant et le moteur électrique à l’arrière, le véhicule peut utiliser ses roues arrière ou ses quatre roues pour faire avancer la voiture, et ce, quel que soit le moteur utilisé. Par exemple, lorsque l’on sélectionne le mode électrique, la voiture peut décider d’envoyer du couple aux roues avant grâce à l’arbre de transmission sans brûler une goutte d’essence.

Mercedes-Benz a précisé que les premières S 63 vendues au pays seront des modèles 2023. Leur date d’arrivée n’est pas fixée. D’après le constructeur allemand, cela devrait intervenir dans la deuxième moitié de l’année 2023. Le prix n’a pas été dévoilé non plus, mais sachant qu’une Classe S 580 coûte 145 000 $ et une Maybach 240 000 $, on peut supposer que le tarif de la S 63 va tourner autour des 200 000 $.

Par ailleurs, le dévoilement statique de la S 63 E Performance a eu lieu dans le cadre de la présentation de la nouvelle Mercedes-AMG C 63 S E Performance 2024, dont vous pourrez retrouver l’essai routier le 14 décembre 2022 sur le site du Guide de l’auto.