Mazda Vision Study : un aperçu d’une future MX-5 électrique?

Mazda compte investir l’équivalent de 14 milliards $ dans l’électrification à l’échelle mondiale d’ici 2030 et possiblement fabriquer des véhicules électriques aux États-Unis dès 2026 ou 2027, avec une nouvelle architecture spécialement développée à l’interne.

De plus amples détails spécifiques au marché canadien ont aussi été donnés, comme nous en avons parlé dans cet article, mais ce n’est pas la seule chose qui a attiré notre attention dans l’annonce d’aujourd’hui.

Le constructeur japonais a publié deux images d’une étude de style qu’il a baptisée « Vision Study Model », tout simplement. Elles représentent une voiture sport compacte qui a définitivement les allures d’une MX-5 électrique sortie du futur. On peut également l’apprécier à la fin d’une longue présentation vidéo de Mazda. Voici l’extrait :

Coup d'oeil vers l'avenir

On sait que Mazda travaille sur la prochaine génération de la MX-5, mais ce concept (qu’on reverra prochainement, c’est certain) semble être beaucoup plus éloigné dans le temps, pour ne pas dire la prochaine décennie. D’ailleurs, rien n’indique qu’il s’agit bel et bien d’une future MX-5. Ce pourrait être le présage d’une tout autre voiture, à la limite une creation pour un jeu vidéo de couse.

Bien sûr, Mazda nous a fait ce genre de coup dans le passé sans que ses idées aboutissent en un modèle de production. Avez-vous oublié les concepts RX-Vision et Vision Coupé? On le répète : les images que vous voyez ici ne sont qu’une étude de style. Une sacrée belle étude, par contre.

Souhaitons que les designers de Mazda s’en inspirent pour la nouvelle MX-5. Et parlant du petit roadster japonais, avec la neige qui est maintenant bien installée au Québec, vous n’avez pas à garder la vôtre enfermée tout le temps, comme le démontre notre collègue Germain Goyer dans la vidéo qui suit.

Sur la route : la Mazda MX-5... en plein hiver!