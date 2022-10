Nissan a de bien drôles d’idées pour le Salon de la SEMA 2022

L’édition 2022 du Salon de la SEMA se tiendra à Las Vegas la semaine prochaine, soit du 1er au 4 novembre. On vous a déjà parlé de trois Acura Integra 2023 modifiées qui seront en vedette, mais attardons-nous ici à Nissan, qui présentera six concepts différents et hauts en couleurs en plus de dévoiler publiquement la nouvelle Z GT4 de course.

Celui qui a le plus accroché notre regard, presque au sens propre, est le Nissan Ariya Surfwagon. Honnêtement, on ne comprend pas trop l’idée du constructeur : transformer son nouveau VUS électrique en une sorte de « buggy » rétro pour la plage.

Nissan dit vouloir faire rêver et inspirer les propriétaires à adapter leur véhicule électrique en fonction de leur style de vie, dans ce cas-ci la passion du surf, mais si vous en connaissez un qui voudrait d’une telle combinaison de couleurs et surtout d’une pellicule imitant maladroitement des panneaux de bois, on aimerait le rencontrer!

Photo: Nissan

Selon Nissan, le concept Surfwagon garde tout le côté pratique de l’Ariya (et même plus avec le support à planches sur le toit), mais le confort de roulement qui nous a si impressionnés lors de notre premier contact sur la route avec l’Ariya est assurément sacrifié en raison de la suspension abaissée.

La même entreprise qui signe ce curieux véhicule, Tommy Pike Customs basée en Caroline du Sud, a aussi créé pour le compte de Nissan une camionnette Sunny 1987 équipée du moteur électrique et de la batterie de 40 kWh de la LEAF. Elle a environ le double de la puissance (147 chevaux) et plus du triple du couple (236 livres-pied) du moteur à quatre cylindres original.

Photo: Nissan

Fait incroyable, grâce à un arbre de transmission sur mesure, la boîte manuelle a été conservée! On aime également l’ensemble de carrosserie Hakosuka de type « widebody » aux couleurs de l’écurie de course Brock Racing Enterprises, de même que les jantes Rotiform de 17 pouces. En passant, la suspension arrière a été renforcée et celle d’en avant est adaptée d’une Nissan 240SX. Qu’en dites-vous?

On vous laisse consulter la galerie de photos au haut de la page pour découvrir les autres bolides modifiés de Nissan qui seront au Salon de la SEMA 2022, dont une camionnette Frontier NISMO Off-Road avec le moteur V8 du défunt Titan et une version « low-rider » de ce même Frontier.

En vidéo : On a conduit la Nissan Z 2023 sur le Circuit Mont-Tremblant