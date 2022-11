Mopar électrifie le Jeep CJ et transforme le Ram 1500 en aventurier

Le Salon de la SEMA se déroule cette semaine à Las Vegas et la division Mopar de Stellantis a prévu d’y exposer en grande première un concept de type electromod fort intrigant de même qu’une paire de camionnettes pour les mordus de sensations fortes et d’aventure.

Ceux-ci s’ajoutent à d’autres créations sur mesure aperçues plus tôt cette année, dont le Jeep Magneto 2.0 du Moab Easter Jeep Safari.

Jeep CJ Surge

Commençons donc par le Jeep CJ Surge, qui est un autre bel exemple d’un véhicule classique auquel on donne une nouvelle vie et une nouvelle personnalité en le convertissant à l’électrique. Mopar s’en sert comme banc d’essai en vue de développer une future motorisation électrique à offrir aux amateurs de tuning.

Photo: Mopar

Sous le capot, un moteur de 200 kilowatts (268 chevaux) est alimenté par 24 modules de batterie au lithium-ion. La puissance est répartie aux quatre roues à l’aide d’un boîtier de transfert à deux régimes et d’essieux Dana 44 Crate. Des plaques de protection ont été ajoutées en dessous pour prévenir les dommages aux composantes vitales en conduite hors route.

Mopar a équipé ce 4x4 de pneus tout-terrain BFGoodrich de 35 pouces qui chaussent des roues Black Rhino de 18 pouces et qui sont abrités par des élargisseurs d’ailes. Ces derniers, tout comme la calandre et le capot, contrastent avec la carrosserie de couleur Copper Canyon (orange cuivré) aux accents bleutés. La suspension a été relevée de deux pouces.

Photo: Mopar

Soulignons également le treuil intégré au pare-chocs avant conçu pour un Wrangler JK. Une cage de sécurité sur mesure entoure la cabine et une capote en tissu fournit un ombrage partiel, tandis que les deux sièges de nouvelle conception comprennent de généreux appuis.

Ram 1500 TRX Gold Shot

Une autre machine hors du commun signée Mopar est le concept Ram 1500 TRX Gold Shot. L’idée est clairement de ne pas passer inaperçu avec ce jaune criard sur une bonne partie de la carrosserie et ce gros lettrage « TRX » sur les flancs. Idem pour les embouts d’échappement Mopar de cinq pouces.

Photo: Mopar

Le véhicule est conçu pour les amateurs de motocross qui désirent partir leurs excursions d’encore plus loin et se rendre sur place encore plus rapidement. Précisons toutefois que le V8 surcompressé de 702 chevaux n’est pas modifié.

Comme les pneus BFGoodrich de 37 pouces rehaussent la hauteur du camion, c’est une bonne chose qu’une rampe Mopar soit incluse pour accéder à la caisse. Au-dessus, un arceau RamBar vient permettre l’installation de lumières d’appoint fournissant un très bon éclairage des environs.

Ram 1500 Backcountry X Concept

Enfin, Mopar présente un concept de camionnette pour les expéditions dans l’arrière-pays. Le Ram 1500 Backcountry X améliore de 68% la capacité du système de rangement RamBox de chaque côté de la caisse en ajoutant une étagère fermée au-dessus, appelée RamPack. On y accède par un hayon en fibre de carbone et des ancrages sont inclus.

Photo: Mopar

La caisse est également surmontée d’arceaux et de barres transversales Thule pour former un support que la compagnie appelle le RamRack, idéal pour monter de l’équipement et des accessoires de toutes sortes. Quant au battant arrière, il a été transformé en véritable banc de travail.

Aucun problème pour s’aventurer loin des sentiers battus avec ce colosse dont les amortisseurs Fox relèvent la suspension de deux pouces et dont les roues s’enveloppent encore là de pneus BFGoodrich de 37 pouces. À l’avant, la barre de protection tubulaire s’accompagne de quatre lumières d’appoint à DEL. Un dernier détail en terminant : un aspirateur se cache sous la banquette arrière pour nettoyer rapidement la cabine après une longue sortie en forêt ou sur le chantier.

En vidéo : On a conduit le concept électrique Jeep Magneto 2.0