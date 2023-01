Combien coûte… le Nissan Frontier 2023?

Complètement renouvelée en 2022, la camionnette Nissan Frontier revient en 2023 sans changements majeurs.

« Il y a six versions disponibles pour le Frontier cette année. On modifie légèrement les gammes par rapport à 2022 », explique le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert.

Sous la configuration à cabine allongée (King Cab), la camionnette se décline en S, SV Commodité et PRO-4X. Les variantes SV, SV édition Minuit et PRO-4X sont livrables lorsqu’on opte pour la cabine double.

Photo: Nissan

Mécanique robuste

« On obtient le moteur V6 3,8 litres dans un camion a été complètement renouvelé, bien que l’on fasse appel à plusieurs éléments techniques provenant de l’ancienne génération du Frontier », précise le chroniqueur. En effet, le châssis, plusieurs pièces mécaniques ainsi que le pare-brise et la lunette arrière viennent de la mouture précédente.

Photo: Nissan

En ce qui concerne la puissance, le moulin produit 310 chevaux et 281 lb-pi de couple — le tout jumelé à une boîte à neuf rapports. Quant à la capacité de remorquage, elle demeure inférieure à la concurrence à 6 490 lb. En revanche, Antoine souligne la robustesse de la mécanique.

Habitacle modernisé

« On est installé à bord d’une camionnette plus confortable que le Toyota Tacoma puisqu’il y a plus de dégagements à la tête et l’assise est plus haute aussi », remarque le chroniqueur. L’habitacle modernisé arbore des matériaux de qualité correcte selon lui.

Photo: Nissan

« Au chapitre du comportement routier, la version PRO-4X est la moins confortable de toutes », souligne-t-il. Cela s’explique par la suspension plus ferme, mais aussi par son empattement plus court. Antoine se désole du grand diamètre de braquage et de la direction qui n’est pas télescopique.

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet du Nissan Frontier 2023… et dévoile sa gamme de prix!