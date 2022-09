Combien coûte… le Toyota RAV4 Prime 2022?

Le Toyota RAV4 Prime est un véhicule très convoité sur le marché canadien, plus particulièrement au Québec. En effet, la demande est environ huit fois plus élevée que l’offre!

« Le temps d’attente pour mettre la main sur un Toyota RAV4 Prime, en ce moment, dépasse les deux ans. Il y a certains concessionnaires qui ne prennent plus de commandes », précise le chroniqueur du Guide de l’auto, Antoine Joubert.

Photo: Marc Lachapelle

La popularité du VUS auprès de la population s’explique grâce à sa polyvalence, son rouage intégral de série et de sa consommation d’essence.

Autonomie intéressante

Le RAV4 Prime emploie un quatre cylindres 2,5 litres qui est jumelé à deux moteurs électriques. Ensemble, ils développent une puissance combinée de 302 chevaux. Puisqu’il s’agit d’un hybride rechargeable, sa batterie de 18,1 kWh lui confère une autonomie de 68 kilomètres.

Photo: Marc Lachapelle

« Personnellement, j’ai réussi à faire 73 kilomètres en mode 100 % électrique — en conditions optimales », mentionne le journaliste. Il faut 4,5 heures pour recharger complètement la batterie à l’aide d’une borne de type 2, selon Ressources naturelles Canada.

En mode hybride, Antoine a obtenu une cote de 6,5 L/100 km. Notez cependant que son trajet était principalement constitué de grandes routes. La capacité de remorquage s’élève à 2 500 lb.

Conduite inspirante

« J’aime beaucoup le comportement du RAV4 Prime. Il est un peu lourd, mais le véhicule est bien ancré au sol. La maniabilité est très bonne et le comportement routier est franchement impressionnant », se réjouit-il.

Photo: Marc Lachapelle

Antoine apprécie également la direction, la puissance, le confort et l’insonorisation à bord du véhicule. Le système d’infodivertissement commence toutefois à être daté, tout comme le tableau de bord.

Le RAV4 Prime se décline en deux versions (SE et XSE), et il est admissible à la subvention provinciale (5 000 $) et fédérale (5 000 $) pour un total de 10 000 $. Le VUS japonais rivalise notamment les Ford Escape PHEV, le duo Hyundai Tucson/Kia Sportage PHEV et le Mitsubishi Outlander PHEV.

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet du Toyota RAV4 Prime 2022… et dévoile sa gamme de prix!