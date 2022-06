Câble corrodé du Toyota RAV4 hybride : quel est le problème?

Je suis propriétaire d’un Toyota RAV4 hybride 2019. Un ami m’a parlé d’un problème majeur avec un câble qui pourrait empêcher le bon fonctionnement du véhicule. Avez-vous des détails à ce sujet?

Bonjour Julie,

Il y a actuellement un litige entre Toyota Canada et certains propriétaires de Toyota RAV4 hybrides et Toyota RAV4 Prime (hybride rechargeable) des années-modèles 2019 à 2022. Le problème provient d’un câble de haute tension qui achemine l’électricité de la batterie vers le moteur arrière. En raison d’une protection inadéquate, ce câble serait sensible à une usure prématurée liée à la corrosion.

Malgré le fait que le système hybride des produits Toyota soit garanti sur une période de huit ans ou 160 000 km, Toyota est d’avis que ce câble ne fait pas partie des composantes protégées par cette garantie. Le constructeur stipule plutôt qu’il est couvert par la garantie de base du véhicule, limitée à trois ans ou 60 000 km.

Des propriétaires de RAV4 hybrides sont donc forcés de payer pour faire réparer ce câble. Une facture de plusieurs milliers de dollars qui ne passe pas auprès des consommateurs.

Photo: Frédéric Mercier

Demande d’action collective

En lien avec ce problème, un Québécois du nom de Constantin Sultana a déposé une demande d’action collective contre Toyota Canada en mai dernier.

Dans cette demande, on peut y lire que Toyota assume parfois partiellement le coût de réparation du câble corrodé, mais pas de façon égale pour tous les clients. « La décision de Toyota de contribuer est aléatoire et le client est à la merci de la volonté du fabricant », peut-on lire dans le document.

La demande d’action collective demande à Toyota Canada de rembourser aux clients les coûts de réparation liés à ce câble, ainsi que les frais occasionnés par le vice ou la réparation. On demande également à ce que les membres de cette action collective reçoivent 300 $ en dommages punitifs ainsi qu’un montant compensatoire pour perte de jouissance du véhicule.

Vous pouvez consulter la demande d’action collective en ligne en cliquant ici.

Photo: Frédéric Mercier

Le test de la radio AM

Afin de déterminer si le câble de haute tension de votre véhicule est endommagé, des membres du groupe Facebook Vers un rappel Rav4 hybride/Prime ont démontré qu’une mauvaise fréquence de la radio AM du véhicule pouvait en être un symptôme.

Pour faire le test, il suffit de démarrer le véhicule et de le laisser en position « Park ». Il faut ensuite synthoniser la radio AM (oui, ça existe encore!) et sélectionner un poste où on entend bien ce qui est dit. Ensuite, il suffit de faire passer le véhicule en mode « Drive » ou « Reverse ». Si la qualité sonore de la bande AM se détériore radicalement à ce moment, c’est potentiellement signe d’un problème de connexion qui pourrait être lié au câble en question.

Bien sûr, ceci n’est qu’un test maison. Il est recommandé de bien faire inspecter le câble de votre véhicule si vous voulez avoir un aperçu net de sa condition.

