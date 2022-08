Singer dévoile son nouveau projet d’une Porsche 911 Turbo Cabriolet

Porsche 911 GT3 RS 2023 : prête pour la piste, civilisée pour la route

Prête pour la piste, civilisée pour la route, Porsche commercialisera en 2023 la 911 GT3 RS, une sportive dérivée de la plus radicale 911 GT3 R de course. Le look de la nouvelle 911 GT3 RS se caractérise par un grand nombre d’éléments aérodynamiques fonctionnels. D’abord, l’aileron comprend une aile …