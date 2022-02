Photo: Singer Vehicle Design

Le préparateur californien Singer Vehicle Design nous émerveille une fois de plus avec ses transformations de Porsche 911 de la génération 964. Il vient de créer sa première version Turbo.

Le patron de Singer, Rob Dickinson, mentionne que tout l’extérieur a été modifié – à l’exception des portières – et s’inspire des 911 des années 1970 et 1980 (930). Sous la carrosserie en fibre de carbone se cache un moteur biturbo à six cylindres de 3,8 litres capable de développer plus de 450 chevaux.

Déjà plus de 70 clients ont commandé un exemplaire, chacun étant personnalisé selon leurs demandes spécifiques et accompagné d’un prix qui tourne sans doute autour de 1 million $US. En voici un que vous pouvez admirer de tous les angles dans notre galerie de photos.