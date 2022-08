Porsche 911 GT3 RS 2023 : prête pour la piste, civilisée pour la route

Prête pour la piste, civilisée pour la route, Porsche commercialisera en 2023 la 911 GT3 RS, une sportive dérivée de la plus radicale 911 GT3 R de course.

Le look de la nouvelle 911 GT3 RS se caractérise par un grand nombre d’éléments aérodynamiques fonctionnels. D’abord, l’aileron comprend une aile principale fixe et une partie supérieure hydraulique réglable.

Photo: Porsche AG

Ensuite, les ouvertures du panneau latéral arrière sont utilisées exclusivement pour améliorer l’aérodynamisme et non pour capter l’air d’admission. Le passage de roue arrière incorpore une prise d’air et une ailette latérale pour optimiser le débit d’air.

Même la suspension y contribue. Les composants de la suspension à double triangulation de l’essieu avant sont profilés en forme de goutte et les bras sont également plus longs par rapport à la GT3.

Fait à mentionner, cette Porsche pèse seulement 1 525 kg à vide. Ce chiffre est atteint grâce à l’utilisation exhaustive de plastique renforcé de fibre de carbone que l’on retrouve notamment dans les portières, les ailes avant, le toit et le capot.

Photo: Porsche AG

Le matériau est aussi employé à bord de l’habitacle pour les sièges baquets en cuir noir offerts de série.

Plus de 500 chevaux

La 911 GT3 RS est équipée d’une version optimisée du moteur atmosphérique de 4,0 litres à haut régime de la 911 GT3, montant la puissance à 518 chevaux. Par ailleurs, le rapport de démultiplication global de la boîte PDK (Porsche Doppelkupplung) à sept rapports est plus court que celui de la 911 GT3.

Photo: Porsche AG

Cela se traduit par un sprint du 0 à 100 km/h en seulement 3,2 secondes et la vitesse de pointe atteint 296 km/h. La 911 GT3 RS propose trois modes de conduite : « Normal », « Sport » et « Track » (piste). En mode Track, les paramètres de base peuvent être réglés individuellement. Le différentiel arrière peut également être adapté au moyen de commandes rotatives sur le volant.

Photo: Porsche AG

Cette 911 est dotée d’étriers avant à six pistons et de disques qui mesurent 408 mm de diamètre. L’essieu arrière demeure équipé́ de disques de frein de 380 mm et de freins à étrier à quatre pistons. Les pneus sport chaussent les jantes de 20 (avant) et 21 (arrière) pouces.

L’ensemble Weissach est également offert en option. Esthétiquement, le capot, le toit, des pièces de l’aileron et la coque supérieure des rétroviseurs extérieurs présentent un fini en fibre de carbone. Les roues en magnésium forgé contribuent à réduire le poids du véhicule de huit kilogrammes.

L’arrivée de la nouvelle 911 GT3 RS au Canada est prévue au printemps 2023. Il est possible de la commander dès maintenant à compter de 248 000 $.

