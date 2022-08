En studio : le poids des véhicules, un problème de plus en plus important

Dans le cadre d'une nouvelle capsule En studio, nos animateurs Antoine Joubert et Mathieu Roy discutent d’un problème grandissant dans l’industrie, soit le poids de plus en plus important des véhicules.

« C’est un enjeu pour l’ensemble de l’industrie automobile. On dirait qu’on ne s’en soucie pas du tout », note Antoine. Il poursuit en expliquant que le poids des autos contribue à détériorer l’état des routes.

« Mais ce n’est pas l’unique problème. C’est aussi le fait qu’une voiture plus lourde consomme plus d’énergie, que ce soit une voiture électrique ou à essence ».

Moins de plaisir au volant

Antoine remarque que le plaisir de conduire est terni par l’excès de poids. Il cite en exemple la berline 100 % électrique BMW i4 M50 et son équivalente à essence, la Série 4 Gran Coupé. La première — bien qu’elle soit plus puissante — est plus lourde de 450 kg.

Photo: BMW AG

« La voiture est 50 % moins agréable à conduire qu’une Série 4. Tu n’as plus ce sentiment de légèreté, de maniabilité et de précision dans la direction », déplore Antoine.

Par ailleurs, le poids grandissant affecte aussi les véhicules à essence. Antoine cite en exemple la Honda Civic. En 1984, la voiture affichait un poids de 800 kg, alors qu’aujourd’hui, elle pèse 1 400 kg. Bien entendu, la Civic — comme l’ensemble des véhicules de l’industrie — est beaucoup plus confortable, technologique et sécuritaire que sa devancière.

Photo: Antony Lajoie-Beaudoin

Un avenir plus léger?

« Je crois beaucoup en la technologie de Lucid. [Le constructeur] a réussi à développer des batteries plus compactes et légères pour franchir une autonomie supérieure », mentionne Antoine.

Photo: Antoine Joubert

Par conséquent, lui et Mathieu pensent que la recherche et le développement amèneront les constructeurs à produire des technologies — batteries et moteurs par exemple — plus légères et plus efficaces.

Visionnez la capsule vidéo au haut de cet article pour connaitre tous les détails.