Toyota Crown 2023 : Surprise, une remplaçante pour l'Avalon!

Après avoir éliminé l’Avalon au Canada pour 2022, Toyota a décidé de faire de même aux États-Unis pour 2023. Normal, les berlines pleine grandeur n’ont vraiment pas la cote de nos jours. Or, le constructeur vient de lui trouver une remplaçante drôlement plus intéressante.

Dites bonjour à la toute nouvelle Toyota Crown 2023!

La berline qui se prend pour un utilitaire

Dévoilée en première mondiale aujourd’hui, la Toyota Crown sera en vente au Canada dès cet automne – exactement 50 ans après que l’une de ses ancêtres ait quitté le marché nord-américain (le nom existe depuis la Toyopet Crown de 1955 et a accouché de 15 générations au fil des ans).

Photo: Toyota

Cette réinterprétation du classique japonais prend la forme d’une berline au design audacieux et au profil surélevé, plus apte à rivaliser avec les nombreux utilitaires sur le marché. Bien que la compagnie ne précise pas encore son volume de chargement, la Crown partage sa plateforme TNGA-K avec d’autres berlines et multisegments de Toyota. Elle comprend de série un rouage intégral (électronique et non mécanique) ainsi qu’une nouvelle suspension avec bras multiples à l’arrière, le tout ancré par des roues de 19 ou 21 pouces selon la version.

Choix de deux motorisations hybrides

Les versions XLE et Limited de la Toyota Crown 2023 emploient un système hybride composé d’un moteur à quatre cylindres atmosphérique de 2,5 litres jumelé à deux moteurs électriques et à une boîte de vitesses à variation continue. La puissance n’est pas mentionnée, mais sachez que la distribution du couple peut varier de 100-0 à 20-80 entre les roues avant et arrière. Toyota avance une consommation moyenne de seulement 6,2 L/100 km.

Photo: Toyota

De son côté, la version Platinum avec système hybride MAX mise sur un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,4 litres (dont le couple maximal arrive de 2 000 à 3 000 tours/minute) faisant lui aussi équipe avec deux moteurs électriques. La puissance s’élève à 340 chevaux, tandis que le rouge intégral plus sophistiqué varie la répartition avant-arrière de 70-30 à 20-80. Quant à la consommation, la cible est fixée à 8,4 L/100 km.

Aux modes de conduite EV, Éco, Normal et Sport s’ajoutent les modes Sport+, Confort et Custom, ce dernier permettant d’ajuster les différents réglages à notre guise. De plus, la Crown Platinum est la seule qui bénéficie d’une boîte automatique à six rapports et d’une suspension variable adaptative de série favorisant un meilleur comportement routier.

Style unique

Il est difficile de catégoriser la Toyota Crown 2023, car elle ne ressemble à rien d’autre sur le marché. On est certainement très loin de la défunte Avalon! L’extérieur est conçu pour être sportif et aérodynamique à la fois, avec des éléments contrastants sur la carrosserie et un long toit fuyant. La garde au sol plus généreuse facilite l’accès à bord et rehausse la position de conduite.

Photo: Toyota

À l’arrière, les feux se présentent comme une mince ligne continue et les embouts d’échappement sont bien dissimulés. Notons par ailleurs que la version Platinum (en rouge sur les images) se démarque non seulement par ses roues surdimensionnées mais aussi par son traitement noir aux deux extrémités, ce qui lui donne plus de caractère.

Intérieur silencieux et branché

L’habitacle de la Toyota Crown 2023 se démarque tout autant par son décor et son insonorisation, deux points sur lesquels les concepteurs de Toyota se sont beaucoup attardés afin de maximiser le confort. Toutes les versions comprennent des sièges avant chauffants à huit réglages électriques, une instrumentation numérique de 12,3 pouces et un écran central tactile de même taille.

Photo: Toyota

Le nouveau système multimédia de Toyota est bien sûr au rendez-vous, incluant un assistant vocal, la navigation par le nuage, des mises à jour à distance et plusieurs services connectés. L’intégration d’Android Auto et d’Apple CarPlay se fait sans fil.

Les Limited et Platinum remplacent le cuir synthétique par du cuir véritable, puis ajoutent un toit panoramique, un éclairage ambiant à DEL ainsi que des sièges ventilés à l’avant et chauffants à l’arrière.

Photo: Toyota

Enfin, sachez que la Crown compte sur la série d’aides à la conduite la plus avancée du constructeur (Toyota Safety Sense 3.0) et qu’un système de stationnement assisté est disponible, prenant en charge les manœuvres perpendiculaires et en parallèle.

Les prix de la Toyota Crown 2023 seront annoncés à l’approche de son arrivée chez les concessionnaires cet automne.

En vidéo : notre essai du Toyota bZ4X 2023