Les produits Toyota sont-ils fiables?

41 000 Toyota et Lexus rappelés au Canada

Toyota a émis un rappel pour plus d’un demi-million de véhicules récents en Amérique du Nord, dont 41 084 au Canada. Sa marque de luxe Lexus est aussi concernée. Plus précisément, la liste des modèles comprend les Toyota RAV4 hybride , Sienna et Venza 2021 à 2022 , Toyota Highlander …