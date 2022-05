Toyota RAV4 hybride : une demande d’action collective déposée par un Québécois

10 bonnes raisons de passer à un véhicule électrique

Avec le prix de l’essence qui atteint des sommets et le discours environnemental qui préoccupe de plus en plus, de nombreux automobilistes québécois sont maintenant prêts à dire adieu à leur voiture à essence et à se tourner vers l’électrique. Ça devient même un beau problème, puisque la demande est …