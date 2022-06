Ford Pro Electric SuperVan: une fourgonnette électrique de 1973 chevaux!

Ford profite du Goodwood Festival of Speed 2022 qui s’ouvre aujourd’hui au Royaume-Uni pour dévoiler le Ford Pro Electric SuperVan, un concept de fourgonnette électrique ultra haute performance qui a été développé en secret par Ford Performance avec les spécialistes du rallye et de la course STARD en Autriche.

Pour ceux qui l’ignorent, les Supervan étaient des véhicules promotionnels construits pour la division britannique de Ford. Il y a eu trois générations, toutes combinant le design du fourgon Ford Transit avec le châssis et les performances d'une voiture de course.

C’est la première fois que le constructeur électrifie une Supervan. Quatre moteurs électriques alimentés par une batterie de 50 kWh avec un système de contrôle sur mesure produisent ensemble une puissance surréelle de 1 973 chevaux et donnent des accélérations de 0 à 100 km/h en moins de deux secondes. C’est ce qu’on appelle des livraisons express!

Le véhicule peut être entièrement rechargé en 45 minutes à l'aide d'une borne rapide standard pour véhicule électrique.

« Nous faisons basculer le SuperVan dans le 21e siècle avec 2 000 chevaux métriques d’une puissance 100% électrique et un style incomparable inspiré du tout nouveau E-Transit Custom. Mais la performance n'est pas qu'une question de puissance. La puissance de traitement de l'Electric SuperVan signifie que les ingénieurs peuvent utiliser les données du véhicule en temps réel pour optimiser ses performances, tout comme sur une voiture de course de haut niveau », a déclaré Mark Rushbrook, directeur mondial de Ford Performance Motorsports.

Photo: Ford

Le design extérieur percutant du SuperVan a été conçu par une équipe de Ford basée à Cologne, en Allemagne, en mettant l’accent sur l’aérodynamisme. Les éléments au bas de la carrosserie sont une chose, mais avez-vous bien vu les énormes conduits d’air surmontés d’un aileron au sommet de la partie arrière? Un sacré travail d’architecture!

À l’intérieur, on retrouve une cage de sécurité et des sièges de course répondant aux normes de la FIA. L’écran tactile provient de modèles de production tels que le Mustang Mach-E. Tout comme une voiture de course moderne, le SuperVan électrique peut transmettre des données en temps réel à un logiciel de gestion à distance des véhicules.

Photo: Ford

Les ingénieurs aux abords de la piste peuvent donc le surveiller via une application qui traduit les données en direct en informations sur la vitesse, les temps au tour ou encore avoir une vue d’ensemble sur tous les systèmes du véhicule à l’instar des entreprises et gestionnaires de flottes qui peuvent utiliser les services de télématique de Ford.

Le Ford Pro Electric SuperVan est en démonstration à Goodwood jusqu’à dimanche, piloté par le spécialiste français des courses d'endurance GT et sport-prototype, Romain Dumas. Il n’y a bien sûr aucun plan pour commercialiser une telle fourgonnette, mais Ford soutient que sa conception ultra haute performance permet de repousser les limites de l'ingénierie et de la connectivité des véhicules électriques pour améliorer ses futurs bolides de course et véhicules routiers, ses logiciels et ses services.

