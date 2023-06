Voici les plus étranges fourgonnettes que vous verrez aujourd’hui

Les fourgonnettes n’ont plus la cote auprès des familles, mais certains constructeurs tentent de les réinventer de différentes et parfois d’étranges façons. Et puis, il y a de ces créations qui cherchent à provoquer ou à se donner en spectacle.

Vous ne savez pas de quoi on parle? Rappelez-vous, à pareille date l’an dernier ou presque, Ford dévoilait un concept de fourgonnette électrique ultra haute performance développé en secret avec les spécialistes du rallye et de la course STARD en Autriche. Générant une puissance surréelle de 1 973 chevaux, le véhicule revendiquait des accélérations de 0 à 100 km/h en moins de deux secondes!

Eh bien, la division Ford Performance du constructeur à l’ovale bleu revient à la charge. Lors de la célèbre épreuve d’ascension de Pikes Peak au Colorado, qui aura lieu ce dimanche, sa nouvelle SuperVan 4.2 montrera de quels électrons elle se chauffe. Elle sera pilotée par Romain Dumas, détenteur du record de l'épreuve depuis 2018 avec une Volkswagen ID R.

Photo: Ford

Ce E-Transit modifié retient surtout l’attention par son aérodynamisme révisé comprenant un gigantesque aileron en fibre de carbone. C’est l’extension ultime d’une partie arrière largement amputée de son toit et de ses vitres, capable de générer plus de 4 400 livres d’appui à une vitesse de 240 km/h.

Le châssis a été allégé pour favoriser un meilleur équilibre dans les nombreux virages de la montée. Au lieu de quatre moteurs, on en retrouve seulement trois, là encore pour sauver du poids. Ensemble, ils fournissent quand même plus de 1 400 chevaux. Naturellement, les ingénieurs ont aussi travaillé sur le système de freinage régénérateur (incluant des disques en carbone-céramique) et ils ont chaussé les roues en magnésium de pneus Pirelli P Zero de course.

Photo: Ford

Nous avons bien hâte de voir le résultat de la course!

Les Japonais adorent les grosses calandres

Dans un tout autre registre, Toyota a présenté cette semaine au Japon ses nouvelles fourgonnettes Alphard et Vellfire. À l’instar de la Lexus LM, ces modèles frappent l’imaginaire par leur silhouette très carrée et surtout leur grille ostentatoire qui occupe pratiquement toute la calandre. La ceinture de caisse en zigzag accroche également le regard.

Qui peut bien aimer ça? Apparemment, beaucoup de monde. Toyota s’attend à vendre 8 500 exemplaires par mois sur son marché domestique. Les deux modèles seront aussi disponibles par abonnement via le service KINTO.

Photo: Toyota

Mentionnons que l’habitacle peut accueillir six personnes (2+2+2) et qu’une fonction de stationnement télécommandé est offerte. Des variants hybride et hybride rechargeable figurent au menu, mais l’option la plus puissante est un quatre cylindres turbocompressé de 2,4 litres (partagé avec notre Toyota Highlander) qui développe 275 chevaux.

Qui trouve encore que la Sienna a l’air étrange?

