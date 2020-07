En vidéo : Ford teste une Mustang Mach-E de 1400 chevaux

Vous vous rappelez la Mustang Cobra Jet 1400 entièrement électrique de 1 400 chevaux présentée par Ford en avril? Eh bien, voici un autre prototype du même genre, celui-là basé sur le multisegment Mustang Mach-E en version GT Performance.

Armé de sept moteurs électriques et d’ajouts aérodynamiques poussés à l’extrême, la Ford Mustang Mach-E 1400 arrive, comme son nom l’indique, avec une puissance de 1 400 chevaux. Son objectif? Démontrer à quel point il est possible d’obtenir une performance élevée sans une seule goutte d’essence, que ce soit sur les circuits, les pistes d’accélération ou lors des séances de dérapage contrôlé.

D’autre part, il s’agit d’un banc d’essai de nouveaux matériaux. Par exemple, le capot est fabriqué de fibres composites organiques, qui est une solution encore plus légère que la fibre de carbone qui compose le reste de la carrosserie.

Photo: Ford

Le véhicule a été créé par Ford Performance en collaboration avec la compagnie RTR Vehicles du spécialiste de la drift Vaughn Gittin Jr. « Conduire ce véhicule a totalement changé ma perspective de la puissance et du couple, avoue ce dernier. C’est une expérience semblable à aucune autre, à l’exception possible des montagnes russes magnétiques. »

L’ingénieur en chef de la Mustang Mach-E, Ron Heiser, parle quant à lui d’une machine « complètement folle ». En regardant la vidéo ci-dessous, on comprend pourquoi :

Trois des sept moteurs de la Ford Mustang Mach-E 1400 sont fixés au différentiel avant, tandis que les quatre autres sont empilés à l’arrière. Un seul arbre de transmission les relie aux différentiels.

La batterie au nickel-manganèse-cobalt de 56,8 kWh est conçue pour livrer de très hautes performances. Comme elle se décharge rapidement, l’autonomie n’est vraiment pas son fort. Par contre, il est intéressant de noter que le système de batterie se refroidit durant la recharge grâce à un agent réfrigérant diélectrique, réduisant ainsi le temps mort entre les sorties en piste.

En outre, un servofrein électronique intégré permet le freinage à récupération d’énergie. La Mustang Mach-E 1400 est dotée de freins Brembo, tout comme la voiture de course Mustang GT4, de même que d’un système de frein à main hydraulique conçu pour le dérapage contrôlé. Intégré aux commandes du groupe motopropulseur, celui-ci permet de couper l’alimentation des moteurs arrière.

Photo: Ford

Avec ce bolide, les ingénieurs de Ford vont pouvoir mieux étudier les effets sur la consommation d’énergie et la performance de diverses configurations (traction, propulsion, rouage intégral). Car on le sait, les réglages du train avant pour permettre le dérapage contrôlé sont complètement différents de ceux pour la course sur circuit.

Un dernier détail qui risque de vous impressionner : l’appui au sol dont bénéficie la Mustang Mach-E 1400 serait supérieur à 2 300 livres à une vitesse de 260 km/h!

Quant à la Ford Mustang Mach-E 2021 de série, elle se vend à partir de 50 495 $ en version de base Select. Les premières livraisons doivent avoir lieu avant la fin de l’année.

En vidéo: Antoine Joubert présente la Ford Mustang Mach-E