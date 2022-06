Un rappel pour le moteur EcoDiesel de Jeep et Ram

Le V6 EcoDiesel de 3,0 litres de Jeep et Ram est bien aimé pour la grande économie de carburant (environ 30% par rapport au V8 HEMI de 5,7 litres) et le couple remarquable (jusqu’à 480 livres-pied) qu’il procure.

En revanche, il s’agit d’une option plus coûteuse à l’achat, le carburant coûte aussi plus cher à la pompe et il faut acheter de l'urée pour alimenter le système antipollution. Rentabiliser l’investissement n’est possible qu’après avoir parcouru un bon kilométrage.

Puis, il y a la question de la fiabilité. De nombreux bris de moteurs ont été signalés, mais aussi des ennuis liés au système d'injection d'urée qui supporte apparemment mal les hivers québécois. Ram a apporté des modifications pour améliorer la situation, mais des craintes demeurent.

Photo: FCA

Maintenant, un autre problème se manifeste, et celui-ci est sérieux au point de forcer le constructeur à émettre un rappel. En effet, la pompe à carburant haute pression fait parfois défaut, affectant le comportement du moteur ou causant une fuite de carburant. Ceci peut bien sûr mener à une perte soudaine de puissance pendant que le véhicule roule, augmentant les risques d’accident.

Dans la plupart des cas, le témoin d'anomalie du moteur ou le témoin d'entretien de la commande électronique de l'accélérateur s'allume sur le tableau de bord.

Les modèles affectés sont le Jeep Grand Cherokee EcoDiesel et le Ram 1500 EcoDiesel des années 2014 à 2020. En tout, 55 711 unités font l’objet du rappel au Canada.

Photo: FCA

La solution première consiste à remplacer la pompe à carburant haute pression, mais le fabricant mentionne que ses concessionnaires pourraient devoir aussi remplacer d'autres pièces du circuit de carburant, au besoin.

Bref, ce n’est pas quelque chose à prendre à la légère ou à ignorer carrément. Si vous magasinez pour un Grand Cherokee ou Ram 1500 d’occasion à moteur EcoDiesel, assurez-vous que la réparation a bien été effectuée et que l’inspection mécanique est positive avant d’acheter.