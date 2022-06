Problème de transmission : Ford rappelle 3 millions de véhicules

Ford F-150 2021 et 2022 : l’arbre de transmission force un rappel

Ford annonce un important rappel sur ses camionnettes F-150 des années-modèles 2021 et 2022 en raison d’un arbre de transmission qui pourrait céder. Tout près de 185 000 exemplaires sont visés aux États-Unis. Plus précisément, il est question de modèles 4x4 à cabine double équipés de l’ensemble 302A. On attend …