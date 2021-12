Ford F-150 2021 et 2022 : l’arbre de transmission force un rappel

Ford annonce un important rappel sur ses camionnettes F-150 des années-modèles 2021 et 2022 en raison d’un arbre de transmission qui pourrait céder.

Tout près de 185 000 exemplaires sont visés aux États-Unis. Plus précisément, il est question de modèles 4x4 à cabine double équipés de l’ensemble 302A. On attend l’avis de Transports Canada pour connaître l’ampleur du rappel de ce côté-ci de la frontière.

En raison d’un « problème d’adhésion », les panneaux acoustiques et thermiques sous le véhicule pourraient se détacher et entrer en contact avec l’arbre de transmission, explique Ford. Avec le temps, l’arbre de transmission pourrait s’user sous l’effet de la friction et finir par rompre.

Le cas échéant, le camion perdrait de sa puissance motrice ou pourrait bouger de façon involontaire alors qu’il se trouve en position de stationnement.

Photo: Ford

Ford indique que 27 arbres de transmission brisés ont été trouvés sur des F-150 2021 et 2022, « potentiellement en lien avec ce problème ». La bonne nouvelle est qu’aucun accident avec blessures ou décès n’a été signalé jusqu’à maintenant, mais c’est quand même inquiétant de voir ça sur des modèles aussi jeunes.

Si vous entendez un bruit suspect (cliquetis, cognement, résonnance) provenant d’en dessous de votre F-150, méfiez-vous. Tous les propriétaires concernés recevront une lettre de Ford à compter de cet hiver les invitant à apporter leur véhicule chez un concessionnaire pour une inspection et, au besoin, fixer les panneaux acoustiques et thermiques plus solidement. Si l’arbre de transmission est endommagé, il sera réparé ou remplacé.

En vidéo : Quelle est la meilleure camionnette pleine grandeur pour 2022?