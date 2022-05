Hoonipigasus : une Porsche 911 de 1400 chevaux pour Ken Block

La célèbre course d’ascension de Pikes Peak, au Colorado, en sera à sa 100e édition le 26 juin prochain et l’un des bolides qui retiendra le plus l’attention est certainement celui que pilotera Ken Block.

Baptisé Hoonipigasus en l’honneur de Pégase, le fameux cheval ailé de la mythologie grecque, il s’agit d’une vieille Porsche 911 qui a été radicalement modifiée par l’équipe de Hoonigan Racing en collaboration avec BBi Autosport, spécialiste des voitures Porsche. Son énorme becquet avant et son aileron arrière encore plus gigantesque sautent tout de suite aux yeux.

La Hoonipigasus renferme un moteur à six cylindres à plat de 4,0 litres avec double turbocompresseur dont la puissance est grimpée à 1 400 chevaux. Elle ne pèse que 1 000 kilogrammes et son tunnel de transmission arrive à la hauteur des épaules du pilote (!) afin d’abaisser le centre de gravité, explique Hoonigan Racing. La suspension s’ajuste selon l’altitude d’après les données GPS enregistrées l’an dernier.

Photo: Hoonigan Racing

Quant au design, Block et son équipe ont fait appel à l’artiste de renommée internationale Trouble Andrew, alias Guccighost. L’habillage rend hommage à une voiture de course Porsche emblématique, la 917/20 « Pink Pig » qui n’a pris part qu’à une seule épreuve dans cette couleur rose classique.

En passant, Block a couru une première fois à Pikes Peak en 2005, mais avec une voiture de 200 chevaux seulement. En 2017, il s’y est amusé au volant de sa Ford Mustang Hoonicorn RTR V2 1965 – également de 1 400 chevaux – pour tourner le clip Climbkhana: Pikes Peak. Cette année, il vise rien de moins que la victoire dans la catégorie reine de l’événement.

Photo: Hoonigan Racing

« La course d’ascension de Pikes Peak est l’une des principales raisons pour lesquelles je suis devenu un pilote de rallye, affirme Block. Plusieurs de mes héros l’ont déjà remportée : Walter Rohrl, Ari Vatanen, Michelle Mouton, Sebastien Loeb et Rod Millen, entre autres. J’ai toujours voulu courir à Pikes Peak parmi l’élite et avoir la chance de décrocher le grand titre. Avec cette Porsche incroyable créée par notre équipe et BBi Autosport, nos chances sont bonnes! »

