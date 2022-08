Porsche 911 Sally Special : unique au monde

Porsche et Pixar Animation Studios ont dévoilé une Porsche inspirée de l'une des 911 les plus populaires : Sally Carrera, la célèbre voiture du film d'animation Les Bagnoles (Cars) de Disney et Pixar.

Afin de recréer une version « réelle » de Sally, les membres originaux du film Les Bagnoles, l’équipe du Sonderwunsch à la Porsche Exclusive Manufaktur à Stuttgart et les designers de Style Porsche se sont réunis pour entamer ce projet unique qui a duré 10 mois.

Photo: Porsche AG

« Nous avons décidé très tôt que nous voulions créer une 911 complètement pilotable — inspirée par Sally Carrera, mais pas une copie exacte. Sally Carrera aime conduire — c'était notre inspiration. Nous nous sommes demandé : si Sally était construite aujourd'hui comme un modèle homologué pour la route, à quoi ressemblerait-elle ? », dit Jay Ward, directeur créatif de la franchise des studios d'animation Pixar.

Une 911 unique

« La 911 Sally Special est basée sur la variante la plus rapide et la plus agile de la gamme de modèles 911 Carrera, la 911 Carrera GTS. La voiture est équipée d'une boîte de vitesse manuelle, puisant dans la passion de Sally Carrera pour la conduite », explique Boris Apenbrink, directeur des véhicules Porsche Exclusive Manufaktur.

Photo: Porsche AG

Bien que le communiqué n’indique pas les données mécaniques, la 991 Carrera GTS originale est munie un moteur 6 cylindres à plat biturbo de 3 litres. Il développe une cavalerie de 473 chevaux et un couple de 420 lb-pi, le tout acheminé aux roues arrière. Le sprint du 0 à 100 km/h s’effectue en 4,1 secondes à l’aide de la transmission manuelle.

Sur le plan esthétique, la peinture personnalisée Sallybluemetallic a été créée spécifiquement pour la voiture, sans oublier qu’elle a été appliquée à la main. L’iconique tatouage de Sally se retrouve également à l’arrière. Les jantes, quant à elles, sont stylisées comme dans le film, soit des roues à cinq branches inspirées des 911 Type 996.

Photo: Porsche AG

Puisque le long-métrage ne montre jamais l’intérieur des véhicules, les designers avaient une grande latitude au niveau de l’interprétation de l’habitacle. Pour être conséquent avec l’extérieur, la teinte Sallybluemetallic a été réutilisée exhaustivement : de la planche de bord aux nombreuses surpiqûres jusqu’à la console centrale.

Par ailleurs, un logo « Cars » arbore les portières et un monogramme « Sally Special » se trouve au-dessus du coffre à gants.

Photo: Porsche AG

La voiture unique sera mise aux enchères par RM Sotheby's le samedi 20 août 2022 dans le cadre du Monterey Car Week en Californie. Une première partie des bénéfices ira aux jeunes femmes grâce à un don à Girls Inc., et la deuxième ira aux États-Unis pour le UNHCR, une organisation qui soutient les réfugiés d’Ukraine.

En vidéo : le Guide de l'auto découvre la Porsche 911 GTS 2022