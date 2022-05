Des boîtes noires maintenant dans les véhicules neufs en Europe

Voitures autonomes : qui sera responsable en cas d'accident?

Avec l'arrivée d’aides à la conduite de plus en plus perfectionnées, l’idée d’un véhicule autonome continue de faire jaser. Aujourd’hui, certains véhicules sont déjà capables de se conduire tout seuls sous la supervision du conducteur. On peut penser au système Autopilote chez Tesla ou Super Cruise chez General Motors par …