Acura ZDX 2013 : combien ça peut valoir?

Je possède un Acura ZDX 2013 de 54 000 km et j’aimerais connaître sa valeur marchande réelle.

Bonjour Francis,

Les Acura ZDX se font rares sur notre marché, rendant difficile l’exercice de comparaison. Toutefois, certains sont prêts à débourser de petites fortunes pour un tel modèle en bonne condition. Il faut dire que cette Acura assemblée au Canada est extrêmement rare. Pour cette dernière année de commercialisation, à peine 361 unités avaient été vendues aux États-Unis, et seulement 49 au Canada.

Le véhicule que vous possédez est donc plus rare qu’une Dodge Viper ou même qu’une Hyundai Equus identiquement millésimée, ce qui n’est pas peu dire! Évaluer sa valeur est difficile dans la mesure où trouver l’équivalent est quasi impossible. Au livre, ce véhicule pourrait valoir entre 16 000 $ et 18 000 $, peut-être un peu plus considérant son très faible kilométrage. Cela dit, je me permets de vous dire que si j’en étais propriétaire, j’en demanderais personnellement tout près de 30 000 $. Un montant certes moindre que les 58 000 $ qui étaient à l’époque nécessaires à son acquisition, mais que l’on peut justifier en raison de la rareté et de la curiosité que ce modèle représente.

Fait intéressant, sachez qu’un peu moins de 8 000 unités de l’Acura ZDX ont été fabriquées sur ue période de quatre ans!

