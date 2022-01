Quelle est l'autonomie du Mazda MX-30 en hiver?

J’attendais depuis longtemps que Mazda débarque avec un véhicule électrique. Cet automne, j’ai croisé un premier MX-30 sur la route et je vous avoue avoir été charmé. Je le trouve très joli. Or, j’ai cru comprendre que l’autonomie était décevante. Quotidiennement, je dois parcourir au total une centaine de kilomètres pour me rendre à mon emploi et revenir à mon domicile. À quoi dois-je m’attendre en terme d’autonomie en plein hiver? À la maison, j’ai la possibilité d’installer une borne de recharge.

Bonjour Patrick,

Effectivement, le Mazda MX-30 est un véhicule très charmant. Sa bouille unique le rend particulièrement attachant.

D’après les données fournies par Mazda, le MX-30 peut parcourir jusqu’à 161 kilomètres avec une seule charge. Malheureusement, c’est nettement insuffisant selon les standards de l’industrie en 2022. Une autonomie d’au moins 350 kilomètres aurait été plus que souhaitable. D’emblée, cette donnée nous paraît optimiste puisque cet automne, un collègue a pu parcourir tout au plus 140 kilomètres avec une seule charge dans des conditions qu’on pourrait qualifier comme étant idéales.

Afin d’avoir l’heure juste, nous avons remis le MX-30 à l’essai cet hiver pour constater la chute d’autonomie. Après une recharge complète, l’ordinateur de bord affichait une autonomie oscillant entre 121 et 126 kilomètres. Or, nous n’avons pas été en mesure de franchir le cap des 110 kilomètres. Les essais ont été réalisés au mois de janvier alors que le mercure avoisinait les -10 degrés. Il faut aussi savoir que nous avons été bon joueur avec le MX-30. Autrement dit, le chauffage automatique a été établi à 21-22 °C et nous nous sommes contentés de rouler à 105 km/h sur l’autoroute. En roulant à la vitesse tolérée sur l’autoroute, il ne fait aucun doute que l’autonomie aurait encore été revue à la baisse.

Dans votre cas, avec une centaine de kilomètres à parcourir quotidiennement, nous sommes d’avis que le MX-30 propose une autonomie trop juste pour vous satisfaire. Nous sommes tentés de vous orienter vers des produits mieux établis, plus convaincants et dont l’autonomie n’est pas aussi ridicile. Pensons notamment à la Chevrolet Bolt EV ou au Kia Niro EV.

