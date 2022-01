Croyez-vous que le Nissan Frontier 2022 sera fiable à long terme?

Puisque la fiabilité est importante pour moi, j’aimerais m’assurer de la longévité du moteur et de la transmission de la nouvelle camionnette Frontier de Nissan. Je souhaite la conserver longtemps et m’en servirai pour remorquer jusqu’à 5 000 lb.

Bonjour Sylvain,

D’abord, sachez que le V6 de 3,8 litres dérive de l’ancien moteur 4 litres. Ce dernier a été retravaillé et loge depuis 2020 dans les camionnettes Frontier du marché américain. Fort en couple et drôlement moins rugueux, ce moulin a déjà prouvé sa grande robustesse. Sa fiabilité n’est donc pas à craindre, considérant de surcroît qu’il s’agit d’une mécanique à la technologie relativement conservatrice. En somme, pas de nouveaux gadgets qui n’ont pas fait leurs preuves.

Du côté de la boîte automatique, Nissan a simplement opté pour la boîte également exploitée sous le capot de la défunte camionnette Titan, toujours commercialisée aux États-Unis. Une transmission robuste et efficace qui, là encore, ne risque pas de vous faire faux bond. Évidemment, difficile de garantir la fiabilité à long terme hors de tout doute, puisque n’importe quelle mécanique peut flancher. Cependant, j’ai suffisamment confiance pour déconseiller l’achat d’une garantie prolongée. Un risque qui est donc selon moi calculé, ce qui devrait vous permettre de dormir sur vos deux oreilles.

Sachez en terminant que cette camionnette est franchement convaincante et que vous apprécierez son confort, ses capacités et l’aménagement de sa cabine, selon moi plus intéressants qu’avec les Chevrolet Colorado et GMC Canyon, Ford Ranger et Toyota Tacoma.

